[MAJ 3h10] Selon Chris Haynes de Bleacher Report, Tyler Herro s’est cassé le majeur et l’annulaire de la main droite. Il sera absent 4 à 6 semaines.

______

À cause d’une mauvaise réception sur un plongeon pour récupérer une balle, Tyler Herro s’est fracturé la main… Obligé de quitter ses coéquipiers, l’arrière a sans doute dit adieu aux Playoffs 2023.

Toute la ville de Miami retenait son souffle après cette vilaine chute du sixième homme de l’année 2022, qui réalisait un Game 1 plein pour le Heat avant de devoir quitter le parquet. 12 points à 5/9 aux tirs dont 2/4 depuis Ocean Drive, le boyfriend de Katya Elise Henry contribuait au joli run de son équipe. Mais soudain, patatras, sa main restait collée au parquet sur sa glissade et nous offrait un mouvement bien cheum. Il a bien tenté de rester sur le parquet, mais la douleur était trop forte, et le mouvement suffisamment cheum pour qu’il doive rentrer au vestiaire pour passer des examens à chaud.

Tyler Herro was in pain after an apparent hand injury pic.twitter.com/k6OUQMt5JD — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2023

Heat’s Tyler Herro has a broken right hand. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2023

Tyler Herro a donc pris ce trois points avec une main fracturée.pic.twitter.com/GNdlItaGIE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023

Juste après les examens en question, la mauvaise nouvelle est tombée : Tyler Herro est victime d’une fracture de la main, la même blessure que Jaden McDaniels, mais sans le mur. La sentence est terrible, il ne reviendra évidemment pas du match, et il devrait même manquer la suite de la série, voire des Playoffs si le Heat continue d’avancer. Le plus fou étant peut-être de se dire que l’arrière a même pu tenter un tir de loin en ayant déjà la main fracturée. Malheureusement, la douleur était bel et bien insoutenable, et on comprend mieux pourquoi. Décidément, c’est une sale soirée pour les mains chaudes en NBA, après la blessure de Ja Morant au poignet droit un peu plus tôt face aux Lakers…

Cruelle nouvelle pour le Heat, qui vient d’apprendre qu’il devra continuer son chemin sans son canardeur en chef Tyler Herro, sa troisième option offensive, qui devrait rester sur le carreau jusqu’à la fin de la saison. À Erik Spoelstra de chercher des solutions pour rebondir, Duncan Robinson time ?