Décidément, le Thunder est une équipe à part. Déjà bien en avance sur les temps de passage malgré leur moyenne d’âge qui est la plus basse en NBA, ils battent également des records de précocité en Playoffs.

Après avoir chopé la première place à l’Ouest, qui était un objectif sacrément ambitieux en début de saison, OKC confirme sa superbe campagne. Ils ont en effet sweepé les Pelicans de façon nette et sans bavure, et ce avec une équipe de baby-boomers qui ne demande qu’à aller encore plus loin. Avec une moyenne d’âge de 23,4 ans, le Thunder est non seulement l’équipe la plus jeune de toute la ligue, mais est également la plus jeune équipe à avoir passé un tour de Playoffs désormais, et ce dans toute l’histoire de la NBA.

After tonight’s 97-89 win over the New Orleans Pelicans, the Oklahoma City Thunder becomes the youngest team to win a playoff series in @NBA history. pic.twitter.com/7eD07ToE8A

— OKC THUNDER (@okcthunder) April 30, 2024

Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort ont 25 ans, Isaiah Joe et Olivier Sarr en ont 24, Jalen Williams en a 23, Chet Holmgren et Josh Giddey en ont 21, Cason Wallace et Ousmane Dieng en ont 20. Dans cet effectif, seuls Gordon Hayward, Bismack Biyombo et Mike Muscala ont plus de 30 ans et font office de darons, ce qui n’empêche pas cet incroyable effectif d’avoir été dans les hauteurs de la redoutable Conférence Ouest pendant toute la saison et de continuer sur sa belle lancée en Playoffs, puisque ce sont désormais les demi-finales de conférence qui leur tendent les bras.

Le pire dans l’histoire, c’est que l’effectif pourrait bien continuer de rajeunir, étant donné tous les choix de Draft dont dispose le Thunder à l’avenir, avec pas moins de 15 potentiels choix de Draft au premier tour sur les 5 prochaines années. Alors certes, ils ne les utiliseront probablement pas tous, mais cela devrait contribuer à ce qu’ils restent la plus jeune équipe de la ligue, tout en restant compétitifs. Un vrai travail de gestion de la part des décideurs à Oklahoma City.

Source texte : Oklahoma City Thunder