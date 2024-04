Comme la saison dernière, les Lakers sont tombés face aux Denver Nuggets en Playoffs. Une élimination au premier tour forcément décevante pour la bande de LeBron James, dont l’avenir représente un gros point d’interrogation. Le King a-t-il joué son dernier match aux Lakers ? Combien de temps jouera-t-il encore en NBA ? On a déjà quelques éléments de réponse.

La situation contractuelle de LeBron James

LeBron James possède une player option à 51,4 millions de dollars sur la saison 2024-25. Théoriquement, il peut donc devenir agent libre dès cet été, ce qui peut lui permettre de signer dans la franchise qu’il souhaite ou de prolonger aux Lakers avec un nouveau contrat (potentiellement dans le but d’obtenir une clause de non-transfert). Par contre, s’il décide d’activer son option, LeBron restera une année supplémentaire aux Lakers pour le montant annoncé juste au-dessus.

Selon les sources de The Athletic, LeBron James ne sait pas encore s’il va activer ou non sa player option. Le King attend de voir les décisions qui seront prises par les Lakers (effectif, recrutement, coach…) durant l’intersaison avant de se décider.

LeBron James a jusqu’au 29 juin 2024 pour faire son choix.

Combien de temps jouera encore LeBron ?

LeBron James a 39 ans et vient de boucler sa 21e saison NBA. S’il évolue toujours à un niveau All-NBA, on se demande forcément combien de temps le King a encore devant lui. “Pas beaucoup” déclarait notamment James il y a quelques semaines, lui qui avait déjà ouvert la porte à une possible retraite dès la défaite des Playoffs 2023.

Mais si l’on en croit The Athletic, la retraite c’est pas pour tout de suite. LeBron James serait prêt à jouer jusqu’à deux saisons supplémentaires. Même son de cloche du côté de son agent Rich Paul, qui a déclaré hier lors d’une interview sur SiriusXM NBA Radio que “LeBron a encore deux à trois ans en lui”.

LeBron James pourrait ainsi jouer jusqu’en 2026, voire 2027, quand il aura 42 ans.

LeBron James is “expected” to play up to two more seasons, per @ShamsCharania

“Coming off his 21st NBA season, James is expected to play up to two more NBA seasons, one source briefed on his thinking said.”

(https://t.co/it44gCcuhc) pic.twitter.com/KXz3ZwNXZD

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 30, 2024

Aux Lakers ou ailleurs ?

“Était-ce votre dernier match aux Lakers ?”

Sans surprise, cette question a été posée à LeBron James en conférence de presse juste après l’élimination des Lakers cette nuit. Et sans surprise, le King n’a pas voulu y répondre. Ce qu’on sait par contre, c’est que les Lakers vont faire tout ce qu’il faut pour le convaincre de rester. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire potentiellement sélectionner son fils Bronny James à la prochaine Draft NBA. Ça veut dire aussi lui proposer une prolongation de contrat maximum de 164 millions de dollars sur trois ans. D’après The Athletic, “un retour de LeBron James aux Lakers est le scénario le plus probable”. C’est également ce que dit Brian Windhorst d’ESPN, qui couvre LeBron depuis ses années lycée.

“Je ne pense pas que LeBron va prendre sa retraite, je pense qu’il va jouer au moins une saison de plus. Et je ne le vois pas quitter les Lakers. Je pense néanmoins qu’il va opt-out de son contrat parce que Bronny va se présenter à la Draft.”

Was there any thought that tonight was your last game with the Lakers?

LeBron James: “I’m not going to answer that.” pic.twitter.com/tOySUdsmbI

— Ben Golliver (@BenGolliver) April 30, 2024

___________

Sources texte : The Athletic / ESPN / SiriusXM NBA Radio