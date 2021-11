LeBron James et Isaiah Stewart sanctionnés par la NBA : un match de suspension pour le King, le double pour Beef Stew

On attendait la news avec impatience. Après la scène un peu folle de dimanche à Detroit, LeBron James et Isaiah Stewart ont chacun écopé d’une suspension de la part de la NBA. Les sanctions viennent effectivement de tomber, alors c’est le moment de faire le point rapidement avant de passer à autre chose.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a dégainé le premier pour informer l’ensemble de la planète NBA concernant les sanctions suite à la grosse altercation de dimanche pendant le match Pistons – Lakers. Si l’on en croit l’insider, LeBron James a écopé d’un match de suspension pour son coup infligé au visage d’Isaiah Stewart, coup qui a provoqué un bordel pas possible pendant les minutes qui ont suivi. Le jeune intérieur des Pistons a lui pris deux matchs de suspension pour son pétage de plombs. Sans surprise, la Ligue n’a pas trop kiffé son show, lui qui a tenté à plusieurs reprises de s’attaquer au King avec le visage ensanglanté. Contrairement à tous ces mecs qui attendent d’avoir dix gars qui s’interposent pour retrousser leurs manches, Stewart voulait véritablement se confronter à LeBron et on ne sait pas comment cette altercation aurait fini si le bonhomme n’avait pas été retenu par 150 personnes. Pour info, toujours selon Shams, James aurait tenté de contacter Stewart après la rencontre afin de s’excuser et lui assurer que le coup était involontaire. On ignore si BronBron a réussi à choper son numéro, mais visiblement il tenait à lui dire pardon.

NBA: Stewart's suspension was for "escalating an on-court altercation by repeatedly and aggressively pursuing (James) in an unsportsmanlike manner." James serves suspension Tuesday vs. Knicks for "recklessly hitting Stewart in the face and initiating an on-court altercation." https://t.co/4H08dXOZIY — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2021

Isaiah Stewart va ainsi manquer les deux prochains matchs des Pistons contre Miami et Milwaukee, eux qui seront également privés de notre Killian Hayes national, touché au pouce. L’intérieur de Detroit devrait ainsi faire son retour contre les Clippers à Los Angeles vendredi, l’occasion pour lui de rendre une petite visite à LeBron dans sa villa après le match. Quant au King, il ratera sa seule rencontre de la saison au mythique Madison Square Garden, les Lakers se déplaçant chez les Knicks mardi. Pas top comme timing BronBron. Déjà absent pendant huit matchs consécutifs entre le 4 et le 17 novembre, James va ainsi manquer sa onzième rencontre de la saison, avant de pouvoir retrouver ses copains mercredi pour le déplacement des Angelinos dans l’Indiana.

Et comme le hasard fait bien les choses, LeBron et Stewart vont se retrouver très vite puisque les Lakers et les Pistons se croiseront une nouvelle fois au Staples Center le dimanche 28 novembre. Quelque chose nous dit que ça risque d’être chaud.

Source texte : The Athletic

It was ABSOLUTE CHAOS in Detroit last night Shams. "I'm told LeBron James did try to track down Isaiah Stewart's number post game to apologize again & let em know it was an inadvertent hit" ~@ShamsCharania#PMSOverreactionMonday #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/NLUk1A4C6Q — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) November 22, 2021