Les Rockets continuent de creuser à Boston : quinzième défaite de suite, venez on fait un article à chaque fois qu’ils perdent

C’est l’une des séries qui tient en haleine la NBA depuis quelques semaines. Si les Warriors, les Bucks, les Hawks et surtout les Suns enchainent les victoires comme on enchaine les plateaux repas nocturnes, les Rockets, eux, n’en finissent plus de perdre et ont donc validé cette nuit leur… quinzième défaite consécutive. Une victoire et seize défaites c’est le bilan, et le pire dans cette affaire… c’est qu’on ne voit absolument pas comment les joueurs de Stephen Silas pourraient gagner un match.

Tout est trop dur, bien au-delà d’un éventuel projet de reconstruction, bien au-delà d’un mode tanking activé bien (trop) avant l’heure. Rien ne va dans cette équipe, du salaire aussi exorbitant qu’inutile de John Wall au développement compliqué de Jalen Green, du partage des tâches dans le roster aux différents scénarios offerts chaque soir. Match face à Houston = branlée sans trop transpirer, ça continue encore et encore, c’est que le début d’accord d’accord. Vous vous souvenez de cette victoire, la seule et l’unique, face au Thunder ? Pas nous. C’est donc officiel, cette nuit les Rockets ont atteint un milestone assez honteux avec un mois entier sans gagner un seul match, quinze défaites dont dix d’un écart de dix points ou plus, autant de cadeaux faits à des équipes se pointant face à eux en touristes. A Boston cette nuit ? L’occasion pour les Celtics de passer à trois wins de suite, à huit succès sur les onze derniers matchs, l’occasion aussi de réactiver un Jaylen Brown interdit de parquet depuis quinze jours et enfin de retour cette nuit pour mettre définitivement les Rockets au fond du trou dans le troisième quart. L’occasion pour Jayson Tatum de continuer son chantier actuel, l’occasion pour le TD Center de – absolument pas – fêter le retour de la – absolument pas – légende Daniel Theis, l’occasion de rappeler que cette nuit le meilleur joueur des Rockets se prénommait Armoni.

Une petite occasion d’espérer on ne sait quoi pour les fans de Houston s’il en reste ? Un calendrier intéressant dans les quinze prochains jours, avec deux matchs à la maison face à Chicago et Charlotte, ça part sur un – 40 en cumulé, mais surtout un quartet Thunder / Thunder / Magic / Pels qui pourrait peut-être permettre, soyons fou, aux Rockets de gagner un voire plusieurs matchs avant les fêtes. Wow. Si la troupe de Stephen Silas réussit l’exploit d’aller chercher six défaites de plus lors de ces six matchs ? La blague du pire bilan de l’histoire de l’humanité n’en sera plus une et on connait un tout jeune coach qui pourrait faire les frais de la honte en cours. Car reconstruire c’est bien, mais reconstruire un quartier avec du polystyrène c’est con.

Nouvelle défaite, nouvelle soirée inutile pour les Rockets, et un bilan qui s’alourdit de plus en plus et qui commence à prendre des airs d’aventure all-time. On sait bien qu’on se souvient plus souvent des derniers, mais un peu d’honneur messieurs, quand même, on n’est qu’en novembre là…