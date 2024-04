LeBron James en colère après l’arbitrage de Nuggets – Lakers

Cette nuit, les Lakers ont réalisé une superbe rencontre mais ont craqué sur le fil face aux Nuggets, qui mènent désormais 2-0. Durant le match, une situation arbitrale a fait beaucoup parler, et provoqué la colère de LeBron James en conférence de presse. Une faute sifflée contre Michael Porter Jr, puis annulée par un challenge.

À la vue des images, la faute semble incontestable. Michael Porter Jr vient heurter D’Angelo Russell avec son bras pendant que le meneur des Lakers tente un tir en course. Effectivement, les arbitres sifflent et accordent deux lancers aux Lakers… mais Michael Malone ne l’entend pas de cette oreille. Challenge demandé et décision inversée, pas de faute après visionnage des images.

I believe this is the call LeBron James and D’Angelo Russell expressed displeasure with.

À un moment où les Lakers pouvaient conserver plus de 10 points d’avance, pour résister au retour de Denver. De quoi provoquer le mécontentement de LeBron James, après la rencontre.

“Je ne comprends pas ce qu’il se passe au Replay Center, pour être honnête. D’Angelo Russell se fait clairement toucher au visage sur son drive. Pourquoi on a un putain de Replay Center si c’est pour prendre ce genre de décision. Ça ne fait aucun sens pour moi. Ça m’agace. Et en plus, j’ai vu que ce qui est arrivé durant Knicks – Sixers. Qu’est-ce qu’on fout ? C’est vraiment stupide.” – LeBron James.

Bon, l’amende de la NBA va sans doute tomber, mais il est vrai que la décision d’overturn le coup de sifflet peut paraître très contestable. Surtout quand on sait qu’à la fin, les Lakers craquent et perdent le match. La ligue n’a pas communiqué sur cette décision, mais prendra peut-être le temps de le faire puisque l’enjeu est énorme en termes sportifs.

LeBron is pissed

