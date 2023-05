En lâchant une véritable masterclass lors du Game 7 à Sacramento ce dimanche (50 points), Stephen Curry a propulsé les Warriors en demi-finale de conférence. Leur prochain adversaire ? Les Lakers. Cela veut donc dire qu’on aura droit à un affrontement Steph Curry vs LeBron James. De quoi nous rappeler de nombreux souvenirs.

C’est Adam Silver qui va être content.

Le big boss de la NBA ne pouvait pas vraiment rêver mieux : une série de Playoffs entre les deux équipes phares de la Conférence Ouest, soutenues par d’énormes fanbases, avec en prime un duel entre les deux visages de la NBA version 2010 – 2020.

Stephen Curry contre LeBron James, c’est un véritable classique. Les deux superstars ont en effet enchaîné les affrontements entre 2015 et 2018, lorsque Golden State et Cleveland étaient abonnés aux Finales NBA chaque année. Cette fois-ci, on aura droit à une série 100% Far West au stade des demi-finales de conférence, la toute première entre James et Curry (hors play-in tournament) depuis que le King a amené ses talents à Los Angeles à l’été 2018.

LeBron James and Steph Curry meet again 🍿 pic.twitter.com/M10WefDnWh — NBACentral (@TheNBACentral) April 30, 2023

L’enjeu ? Une place dans le dernier carré des Playoffs évidemment, mais aussi l’opportunité pour les deux légendes de remporter un cinquième titre NBA en carrière. Stephen Curry possède quatre bagues au doigt, trois remportées face aux Cavs de LeBron (2015, 2017, 2018) et une l’an passé face aux Celtics. LeBron James en est également à quatre titres, deux avec le Heat (2012, 2013), un avec Cleveland face aux Warriors (2016) et un sous le maillot des Lakers (2020). Que ce soit pour l’un ou pour l’autre, une cinquième bagouze boosterait encore plus la legacy, et conforterait la place du gagnant en tant que visage de la NBA.

Les Warriors de Stephen Curry face aux Lakers de LeBron James, ça commence dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin. Hâte !