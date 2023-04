Mais qui d’autre que Stephen Curry aurait pu réaliser ce genre de chef d’œuvre dans un Game 7 ?

Avant aujourd’hui, les Warriors de Stephen Curry présentaient un bilan de 2-2 dans ce genre de match couperet, et si jadis le Chef Curry avait pu être tancé pour sa discrétion au plus mauvais moment, le millésime 2023 ne s’est pas posé de question au moment de fermer la série. Immense Curry. IMMENSE.

Il a commencé dès le départ, il a continué jusqu’à la toute fin. Il ne s’est jamais arrêté, et il l’a fait avec ce sourire qu’on lui connait, ce sourire d’un gamin de 34 ans qui n’en a décidément pas fini avec ses mauvais tours, avec ce foutu protège-dent qui sort de sa boca, avec ses arabesques et ses célébrations de sale môme. Du Steph Curry dans le texte, là où l’adjectif “insolent” revient sur le devant de la scène, là où le Curry 2016 nous revient en mémoire, et puis merde, là où le Curry tout court nous fout les poils.

Concrètement qu’est-ce que ça donne ? Allez, on se mouille la nuque et on inspire bien fort :

Quelqu’un avait-il déjà scoré 50 pions dans un Game 7 ? La réponse est non mon capitaine, la preuve en image ci-dessous :



La planète en état de choc lorsque Cucu rata deux lancers de suite en première mi-temps, peut-être bien la première fois depuis dix ans que ce genre de péripétie lui arrivait, mais par la suite et crescendo le cuistot préféré des 15-45 allait présenter l’un de ses plus beaux plats en carrière, et Dieu sait si la carte du restaurant est épaisse. Des circus shots, des shoots à 10 mètres, des dribbles au ras du sol et la quintessence du jeu collectif des Dubs qui joue en sa faveur, bref comment voulez-vous y faire quoique ce soir, merci les Kings mais non merci, merci d’être venus, au moins pour participer.

Steph Curry today:

50 points

7 threes

8 rebounds

6 assists

With his 50-point performance, Curry broke the NBA record for the most points scored by a single player in a Game 7 🤯

The Warriors will face LeBron and the Lakers in Game 1 on Tuesday.pic.twitter.com/YXDsp4wBYR

— Ballislife Bets (@BallislifeBets) April 30, 2023