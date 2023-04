Ce dimanche, c’était jour de Game 7 à Sacramento. On promettait l’enfer aux Warriors du côté du Golden 1 Center, mais ces derniers ont encore une fois montré qu’ils pouvaient gagner n’importe où, n’importe quand. Normal lorsqu’on possède Stephen Curry dans son équipe. Auteur de 50 points, Steph a fait la totale aux Kings, et Golden State a surclassé Sacramento en deuxième mi-temps pour s’imposer 120-100. Le récap complet du match, c’est juste en dessous.

Les statistiques du Game 7

Première chose qu’on remarque dans ce Game 7 : le choix de Steve Kerr de remettre Draymond Green dans le 5 de départ à la place de Jordan Poole, désastreux dans le sixième match. La présence de Draymond fait du bien aux Dubs en début de match, eux qui prennent un avantage de 18-12 après six minutes. Les rentrées de Moses Moody et Gary Payton II représentent également un plus pour Golden State, contrairement à celle de Poole qui continue de faire les mauvais choix. Stephen Curry trouve lui assez rapidement sa zone de confort, ce qui ne surprend absolument personne.

Côté Kings, l’adresse extérieure n’est pas au rendez-vous en début de match, peut-être l’effet de la pression qui accompagne le fait de jouer un Game 7 à la maison. Néanmoins, dans la deuxième partie du second quart, les hommes de Mike Brown se lâchent un peu plus. Dans le rôle de dynamiteur ? Terence Davis, qui plante plusieurs fois à 3-points. De’Aaron Fox lance également son match, tandis que Trey Lyles se montre une nouvelle fois précieux en sortie de banc. 31-30 pour Sacramento après douze minutes.

Le deuxième quart-temps est aussi serré que le premier. Le duo de Sactown Malik Monk – Domantas Sabonis fait pas mal de dégâts, Monk profitant notamment de la sortie de Payton II (foul trouble) pour appuyer sur l’accélérateur, et Sabo réalisant un joli chantier. Stephen Curry continue lui de porter les Warriors au scoring, même s’il rate deux lancers-francs consécutifs (oui cette phrase est bien réelle) au milieu du second quart. En dehors d’Andrew Wiggins (11 points en première période), aucun joueur de Golden State n’atteint la dizaine de points en première mi-temps (Klay Thompson en est à… 1/10 au tir), tandis que Curry en est déjà à 20 unités à la pause. Globalement, les deux équipes parviennent à bien limiter les pertes de balle et jouent avec un bon rythme malgré l’enjeu du match. 58-56 à la mi-temps.

Grande spécialité des Warriors durant leur dynastie, le troisième quart-temps de ce Game 7 va rappeler de gros souvenirs. Douze minutes de domination, douze minutes où l’adversaire a la tête sous l’eau, douze minutes où Golden State prend le contrôle des opérations. Dans le rôle de bourreaux des Kings ? Deux hommes : Stephen Curry et Kevon Looney.

Le premier fait parler sa magie face à la défense des Kings, enchaînant les big buckets pour faire passer Golden State devant. Floater, and-1, tir primé, c’est du grand art, comme d’hab. Le second, il fait ce qu’il sait faire de mieux : un énorme chantier dans la raquette. Sous son impulsion, les Warriors mangent Sacramento tout cru dans la raquette : 13 rebonds offensifs sur l’ensemble du troisième quart, 13 ! Looney, comme si souvent dans cette série, est absolument partout et inspire ses coéquipiers. Andrew Wiggins, GPII, Draymond… tout le monde est au taquet côté Golden State. La maladresse des Warriors au tir (en dehors de Curry), ainsi qu’aux lancers-francs après de nombreuses fautes provoquées, permet aux Kings de rester au contact dans un premier temps, Keegan Murray et Malik Monk apportant leur contribution. Mais ces derniers vont finir par craquer.

Dans les dernières minutes du troisième quart, on sent que Sacramento est à bout de souffle. Curry fait mal, les Kings font des fautes inutiles alors que GS est dans le bonus, et puis surtout Klay Thompson – qui s’est réveillé après la pause – plante un énorme 3-points avec la faute pour donner dix points d’avance aux Warriors. C’est dur pour Sac. Comme un symbole, De’Aaron Fox galère et ne parvient pas à relancer les siens. Domantas Sabonis n’a lui plus aucun impact au scoring, contrairement à sa bonne première mi-temps. Et Kevin Huerter lâche une nouvelle disasterclass.

Plus on avance, plus l’écart se creuse. Et les Warriors vont définitivement tuer le suspense dans le quatrième quart derrière un Curry légendaire : 50 points au total, 8 rebonds, 6 passes, 20/38 au tir dont 7/18 du parking, tout Sacramento est KO debout. Ce match décisif ne nous offrira donc pas de gros money-time, mais tout de même une perf historique puisque Steph devient le premier joueur all-time à atteindre la barre des 50 pions dans un Game 7.

Une véritable masterclass. Une de plus, au meilleur moment.