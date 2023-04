Les Knicks ont envoyé n’importe quoi : 7/34 à 3-points, Jalen Brunson en bonnet d’âne n°1

C’était la performance à éviter, les Knicks sont tombés en plein dedans. Cette nuit, R.J. Barrett et ses potes ont artillé à 3-points en ne trouvant que trop rarement le chemin du filet. Débrief.

3/16 à 3-points à la mi-temps, 7/34 à la fin du match.

En ce point, les Knicks ont été réguliers. Réguliers dans l’échec, mais réguliers. Difficile de pointer du doigt un autre facteur que celui de la maladresse des locaux pour expliquer la défaite. Jalen Brunson, pourtant bon à la création et serein dans sa tenue de balle, a envoyé un 0/7 du parking. Faisait bien longtemps que le demi-frère de Luka Doncic n’avait plus posé une aussi vilaine stat depuis les sept mètres. On le connaît à la hauteur de l’enjeu, il s’est cette fois désintégré contre la défense resserrée des lignes arrières du Heat. Josh Hart en a lui aussi été victime : 0/4 depuis la même zone, le facteur X s’est transformé en facteur tout court. Le 1/5 de R.J. Barrett, le 1/4 d’Immanuel Quickley et le 1/3 de Quentin Grimes complètent cette mauvaise farce collective. Avec un peu plus d’adresse de loin – et moins d’investissement côté Gabe Vincent, Jimmy Butler et Kyle Lowry – les Knicks auraient pu/dû faire respecter l’avantage du terrain. Puissent-ils redresser la barre avant le match 2, déjà déterminant dans la suite de la série.