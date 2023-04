La meilleure période de l’année est enfin arrivée : les Playoffs ! Ce fameux moment où les ambiances se chauffent à blanc, où les défenses se resserrent et où les niveaux de jeu augmentent. C’est également le cas pour la Team Notes, qui a enclenché le mode postseason pour envoyer de la punchline à tour de bras. Vous êtes prêts ? Nous non plus.

Direction New York pour ce premier match des demi-finales de conférence à l’Est entre le Heat et les Knicks. Les deux meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport que sont Jimmy Butler et Jalen Brunson s’affrontaient au Madison Square Garden, mais c’est pourtant… Kyle Lowry qui a fait du sale, allant même jusqu’à s’asseoir sur Jack Harlow au cours de ce match. RJ Barrett avait parfaitement commencé avant de finir de façon dégueulasse, et voici des infos que vous retrouverez plus en détail et avec plus de vannes dans les notes du soir.

# New York Knicks

Mitchell Robinson (4) : son style de jeu encore plus ancien que la tecktonik et les pulls col en V va pourtant bien avec l’esprit de cette série. Mais à part envoyer un avion en papier sur un lancer-franc, Mitchell Robinson n’a pas été exceptionnel. Son impact défensif n’était pas aussi fort qu’habituellement.

Obi Toppin (6) : Obi Top Ten a eu beaucoup de munitions à 3-points et a été très correct en attaque. Beaucoup de jump, beaucoup de collectif, beaucoup de combativité, mais toujours pas de cou pour lui.

RJ Barrett (6,5) : délicieux en début de match, mais exécrable en fin de partie. RJ a imité Homer Simpson qui se planque dans son buisson au fil du temps et a disparu des radars. Son dernier quart-temps est à montrer dans toutes les écoles de stand-up.

Josh Hart (5,5) : toujours aussi combatif sur chaque action, l’homme qui se prend vent sur vent est le responsable malheureux de la blessure à la cheville de Jimmy Butler. Nul doute que le public du Heat ne l’ignorera pas au moment de recevoir les Knicks, au moins un moment où Josh Hart ne sera pas oublié.

Jalen Brunson (6,5) : il est toujours le dépositaire de l’attaque des Knicks, mais aujourd’hui, JB a dévissé de loin et n’a inscrit aucune de ses sept tentatives du parking. Un hommage à James Bond, mais pas forcément dans le bon sens du terme.

Isaiah Hartenstein (5,5) : deux et deux font quatre, jaune et bleu font vert, un p’tit wrap au McDo ne dure pas plus de deux crocs, et Isaiah Hartenstein offre du hustle sous les panneaux. On aimerait bien le voir dans une fête foraine pour mettre une mandale dans le punching-ball électronique. Nul doute qu’il plierait le score.

Immanuel Quickley (4) : peu en réussite au shoot, il n’a pas eu le même apport que d’habitude et semble un peu paumé pour l’instant. S’il continue comme ça, il pourrait bien devenir le coéquipier de Dillon Brooks aux Shanghai Sharks.

Quentin Grimes (5) : un tir de loin et puis s’en va. Sa blessure à l’épaule n’aidant pas, il n’a pas pu contribuer autant que d’habitude de loin.

# Miami Heat

Bam Adebayo (5) : quand on le voit jouer depuis le début du play-in, on se dit que quelqu’un a piégé sa bouffe et a balancé du laxatif dedans. Ses statistiques ne doivent pas faire oublier qu’il ne dégage pas la sérénité habituelle à l’intérieur. Plouf Adebayo.

Kevin Love (5,5) : vous savez courir vite ? Pas un problème pour monsieur Amour qui devrait pouvoir vous trouver en contre-attaque. Oubliez Tom Brady, c’est bien Kevin Love le meilleur quarterback de la planète.

Jimmy Butler (8) : même avec une cheville en Y, Jimmy Buckets s’est mis dans sa bulle pour continuer le match, mais on espère que ce n’est pas trop grave pour le nouveau maire de Miami car sans son leader, le Heat peut vaciller malgré son avantage du terrain. Il joue comme Mario Hezonja les 62 premiers matchs de la saison, comme Jimmy Butler les 20 derniers et comme Michael Jordan en Playoffs.

Max Strus (5) : il a apporté son lot de shoots du parking habituel, mais a aussi été ciblé par les défenses. Un match à deux vitesses pour le professeur Strus, mais la vie n’est pas la même quand on bosse avec Jimmy Buckets et KLow et non pas Eric et Ramzy.

Gabe Vincent (5,5) : lorsque Gabe Vincent a un shoot, Gabe Vincent prend le shoot en question. Nul besoin de plus de réflexion pour le meneur nigérian qui ne s’est jamais fait prier pour artiller. Encore plus évident que le poulet frites du dimanche midi devant Chuck Norris et Walker Texas Ranger.

Caleb Martin (5) : si Evan Fournier n’était pas dans la même pièce au même moment, on aurait pu penser que c’était lui après un passage en Turquie. Mais Caleb Martin n’a pas vraiment le même style de jeu que notre Vavane national. Un match sérieux de la part du frère jumeau de Cody.

Kyle Lowry (7) : Calorie a jailli du bois pour nous sortir une prestation en mode Toronto 2019. Du gros shoot, de la distribution, et même un atterrissage sur les genoux de Jack Harlow après avoir plongé sur un ballon. Au four et au moulin on vous a dit.

Duncan Robinson (4) : 0/4 à 3-points, un shooteur qui ne marque pas équivaut à une voiture sans moteur ou à une lumière sans électricité. On ne peut pas dire que le cerveau ait été en éruption pour le sosie de Jimmy Neutron.

Haywood Highsmith (4) : au contraire du plâtre de Tyler Herro, tout n’était pas rose pour le double H qui s’est fait promener en défense et a eu les mains savonneuses en attaque. Un match somme toute aussi dégueulasse que le goût du jus d’orange post-dentifrice.

Cody Zeller (6,5) : un énorme apport en sortie de banc de la part du Masked Zeller. Son entrée a été très précieuse et son match mérite amplement qu’on en fasse tout un fromage. Vu la calvasse du bougre, on penche pour un Chaussée aux Moines.

Score final : 108 à 101 pour Miami, qui chope déjà un avantage du terrain crucial quand on doit jouer au MSG. Les Knicks, quant à eux, vont devoir se remobiliser pour venir à bout d’un Heat qui est toujours aussi effrayant. A surveiller toutefois l’état de Jimmy Butler…