Acteur (très) principal de l’élimination des Bucks au premier tour, Jimmy Butler a ressorti un grand match pour l’ouverture des demi contre les Knicks. Sans toucher les folies faites auparavant, il continue de faire partie des éléments moteurs de la victoire du jour. Mais sa cheville a tourné ce soir et tout le monde retient son souffle à South Beach.

Dans un MSG en feu, Miami s’est imposé à New York pour lancer les demi-finales de la conférence Est. On attendait un grand Jimmy Butler, essentiel dans les dernières victoires du Heat, et on l’a eu. Seul joueur en double-double de la rencontre, Jimmy Buckets a encore frappé : 25 points à 8/16 au tir, 11 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. De quoi mettre le feu à la Mecque du basket, mais après avoir réjoui toute la fanbase floridienne, il l’a également.. effrayé. En effet et malheureusement, dans les cinq dernières minutes, sur un drive anodin face à Josh Hart, JB se réceptionne mal après son saut et on voit sa cheville prendre la forme d’un L. Et pas besoin d’avoir fait médecine pour comprendre que ce n’est pas la position idéale pour cette partie du corps humain.

Dans la chaleur du Madison Square Garden et avec l’adrénaline des Playoffs, Butler est revenu prendre ses deux lancers et a fini son match en restant dans le corner pour sniper si besoin. Mais la question est maintenant de savoir si, à froid, sa cheville va bien ou s’il y a des complications. Au moment où sont écrites ces lignes, aucune news sur son état n’a été rendue officielle par la franchise, à part Erick Spoelstra qui parle de cheville foulée, sans plus d’infos. Une fois le Game 7 terminé à Sacramento, ce sera donc le suspense de la nuit pour savoir si Butler sera là ou pas pour les prochains matchs. Pas besoin de vous faire un dessin, si Butler est absent les conséquences pour le Heat seront énormes. Une grosse partie du scoring envolée, le leadership dans les mains de Bam Adebayo dont le début sérieux de ses Playoffs est toujours attendu et surtout toute la confiance accumulée jusqu’alors qui peut s’effondrer même si avec l’expérience de cette équipe on peut s’attendre à tout. Pour le moment ? On s’arrête juste de respirer côté Miami.

Jimmy Butler a fait vivre ce soir toutes les émotions possibles aux fans du Heat. De la joie après une nouvelle grosse perf en Playoffs pour faire le break d’entrée, à la crainte de le voir absent sur les rencontres à venir. La cheville du JB de Miami tient sûrement le destin de la série entre ses mains, les fameuses mains de la cheville.