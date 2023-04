Soirée de folie en NBA, avec le premier upset qui n’en est pas vraiment un. Sur le papier, le Heat – outsider de la Conférence Est – se déplace à New York en début de série. Mais ce sont bien les Floridiens qui disposent de l’armada la plus expérimentée. Cette première manche l’a rappelé.

La jolie boxscore, c’est par ICI !

L’écart est fin. La pente elle, est déjà colossale.

Victoire de “seulement” sept unités pour Miami, 108 à 101, et une première manche dans la poche des Floridiens. Ça n’a eu l’air de rien mais c’est beaucoup. L’écart entre le Heat et les Knicks est significatif : même avec un Jimmy Butler sur une cheville dans le money time – la faute à un mauvais dérapage sur un drive – New York laisse filer l’avantage du terrain. Plus dur encore, la leçon est venue du plus vieux des professeurs. Kyle Lowry a posé 18 points à 3/6 du parking, 5 rebonds, 6 assists, 4 blocks et 1 interception en 30 minutes de jeu. Les Raptors le saluent bien. L’ancien a permis le bon déroulement des séquences offensives, avec seulement neuf ballons perdus pour le Heat. Bon, et puis Jimmy Butler a quand même rejoué la partition du tour précédent, un cran en-dessous : 25 points à 50% au tir, 11 rebonds, 4 assists et 2 interceptions. Fortiche donc, mais la possibilité de faire mieux, d’aller gratter les 40 unités au scoring et de plier les Knicks en quatre. On parle vite ? C’est le ressenti.



Le plus inquiétant pour New York, ce sont finalement les performances de R.J. Barrett et Jalen Brunson : 26/9/7 pour le plus jeune, 25/5/7 signé de l’ancien des Mavs. Les haut standards des cadres donc, lâchés au vent d’un revers à domicile. Et du coup, comment est-ce qu’on gagne ? On attend le retour de Julius Randle, et on croise les doigts pour que Thibodeau trouve le moyen (et la volonté) d’allonger son effectif. Seulement Isaiah Hartenstein, Immanuel Quickley et Quentin Grimes en sortie de banc, ça fait tout léger. D’autant que Brunson, Hart et Barrett ont tous les trois joué a minima 40 minutes. Bon courage pour les garder focus après un revers dans lequel ils se sont pourtant investis. Oui, Miami a (déjà) pris le pouvoir.

LA stat : les Knicks ont tiré à… 7/34 à 3-points. De quoi faire passer le Heat (13/39) pour les Guillaume Tell modernes.

Zou, le Heat s’empare de la première manche et tient déjà les têtes new-yorkaises sous l’eau. Attention à la sortie de route définitive sur la deuxième rencontre : New York est en danger.