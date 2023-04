Dans un Game 1 très tendu, le Heat a battu les Knicks au Madison Square Garden pour ouvrir ces demi-finales de la conférence Est. Kyle Lowry, que l’on croyait sur les rotules, a éclaboussé de son talent et de son expérience le money time. A l’ancienne !

En remportant le premier match contre les Knicks, le Heat fait le coup parfait en récupérant l’avantage du terrain, dans un Madison Square Garden pourtant bouillant avec des légendes de la franchise et des stars au premier rang. Alors oui, on peut dire que cette victoire est obtenue grâce au 25/11 de Jimmy Butler ou aux petites bombes de Gabe Vincent du parking, mais elle est également l’œuvre de Kyle Lowry, notamment dans les derniers instants du match. En sortie de banc, le meneur s’est remis en mode 2019 pour le bonheur de Miami, 2019, époque bénie à laquelle il était le meneur des champions NBA à Toronto. Ses 18 points, 5 rebonds et 6 passes, 1 interception et 4 contres ont fortement aidé les siens, mais son impact ne se ressent pas que dans les stats. Sa défense sur RJ Barrett et Jalen Brunson a fait complètement disjoncter ces deux derniers, Brunson n’a mis que deux paniers dans le dernier quart-temps et Barrett a fini son match avec deux points et autant de pertes de balle dans les quatre dernières minutes.

Kyle Lowry was CLUTCH in the Game 1 win! 18 points

6 assists

4 BLOCKS 🔒 MIA/NYK Game 2: Tuesday, 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/04r9zegULi — NBA (@NBA) April 30, 2023

Mais Kyle Lowry n’a pas été le seul briscard à briller ce soir. Kevin Love, titulaire, a ainsi utilisé toute son expérience pour porter son équipe dans l’ombre. Il met deux 3-points à des moments charnières pour fracasser le moral adverse, prend ses cinq rebonds et donne ses quatre passes dont une digne des meilleurs quarterbacks de NFL. À la reprise, il remet le Heat sur de bons rails en lançant avec Butler le run de 12-2. Kev a vraiment été une pièce archi importante dans le comeback de Miami, et l’expérience mélangée de deux anciens champions NBA a donc fait la différence contre une équipe de New York qui – mis à part Jalen Brunson en 2022 – ne possède pas de joueurs ayant déjà connu ce stade de la compétition. Mais même pour JB la rencontre a été compliquée, avec certes un bon pourcentage au tir (11/23), mais un 0/7 à 3-points immédiatement sanctionné à ce niveau-là.

Si vous courez, Kevin Love va vous trouver.pic.twitter.com/hQ2TDkxoR7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2023

Kyle Lowry a fait sa loi en sortie de banc dans ce Game 1. Lui qui a réalisé statistiquement l’une des pires saisons de sa carrière… produit l’un de ses meilleurs matchs en 2023, au meilleur des moments. Quoi qu’il arrive lors du Game 2, le Heat aura la possibilité de mettre une distance à la Big Apple à la maison. Bien ouej les ieuv.