Les derniers Game 7 sur une série de Playoffs NBA

Jour de septième manche en NBA. Ce dimanche marque le terme de la dernière série du premier tour de Playoffs. Dos à dos, Kings et Warriors sont prêts à se foutre sur la tronche dans un Golden 1 Center annoncé bouillantissime. Pour vous, pour eux, pour nous, TrashTalk revient sur les derniers Game 7 en Playoffs.

Un seul match 7 sur ce premier tour de Playoffs NBA 2023, une seule série poussée dans ses retranchements les plus extrêmes. Pour raconter la plus récente histoire des septièmes manches, il convient donc de remonter au moins jusqu’à l’année dernière, à la même période, envoûtée de ce même parfum des soirées à suspense.

Suns – Mavericks 2022, l’apogée de la clim

A la question ” Est-il possible de sortir le leader de saison régulière en souriant et sur un pied ? “, Luka Doncic répond… en souriant. Trop facile. L’impression que les 64 victoires de Phoenix avaient goût de sucre : le Slovène adore le sucre. Sa ligne statistique au moment où il n’a pas fallu trembler ? 35 points à 12/19 au tir dont 6/11 du parking, 10 rebonds et 4 assists en seulement 30 minutes de jeu. Dallas l’emporte de 33 unités, 123 à 90, l’écart était déjà trop conséquent à la fin du 1er quart-temps. Ce violent upset rappelle que la saison régulière et les Playoffs n’usent pas de la même logique pour dessiner leurs scénarios. Les grands joueurs se montrent quand l’enjeu les appelle. D’autres, pourtant annoncés comme le futur de la Ligue, restent cachés. Qui de De’Aaron Fox ou Stephen Curry manquera d’honorer son statut ce soir ?

Bucks – Celtics 2022, le champion fait croquer

Pas de place aux nouveaux : il n’y a que dans les sports ennuyants que la maxime fonctionne. Les Bucks se font croquer – et font croquer – par les Celtics, nouveaux Golden Boys d’une NBA qui les donnait pourtant ric-rac quelques mois plutôt. Au bout d’une série disputée – laquelle n’a pas forcément mis en évidence la puissance du champion en titre – Ime Udoka a trouvé la bonne formule et pulvérisé le verrou du Wisconsin. 109 à 81, là aussi le suspense est resté profiter de sa soirée à la maison, là aussi une seule équipe a réussi à exister. Un résultat une nouvelle fois pessimiste quant au scénario qui nous attend ce soir. Qui des Kings ou des Warriors finiront si largement l’adversaire qu’ils nous en retireront le plaisir ?

Celtics – Heat 2022, les barbelés sinon rien

Série pas folle-dingue, portée sur la thématique des défenses resserrées et des échecs à 3-points, et un Game 7 à l’image de ces non-réjouissances, longuet, terminé sur le score “so 2005″ de 100 à 96. Alors oui, seulement quatre points d’écart au finish, mais si l’on avait prévenu l’audimat que Miami ne mènerai jamais au score, peut-être 94% des intéressés se seraient-ils envolé vers Mimi Mathy et le tombeau de Rajaopat sur la 1.

Bucks – Nets 2021, la pointure qui change tout

On l’a vue, revue et disséquée mille fois, cette dernière manche entre Bucks et Nets est sans doute la dernière à nous avoir procuré autant d’émotions. Deux équipes qui ne se sont pas lâchées 48 minutes durant. Un Giannis Antetokounmpo à 40 points, un Kevin Durant à 48. Des All-Stars d’un peu partout, légion de gros tirs dans les dernières minutes… tous effacés par le scénario “de la pointure”. C’est-à-dire ? Le dernier tir de Kevin Durant, que l’on pensait unanimement à 3-points, s’est vu reconsidéré en panier “juste” égalisateur, la faute à un bout de pied sur la ligne. Et comme les Bucks ont fait le boulot en prolongation, ce tir n’est pas resté dans l’histoire comme il aurait dû. Plus une désillusion qu’un exploit. Dommache.

Sixers – Hawks 2021, le dernier jour du vrai Ben Simmons

L’année des Hawks, quand Trae Young ne s’est pas suffi d’une clim au Garden et a préféré y ajouter l’éliminions des Sixers, histoire de solidifier son dossier. On se disait à ce moment qu’il était le futur de la Ligue : il l’est toujours, mais n’a pas remontré les mêmes signes de leadership depuis. Oui, il l’est donc un peu moins. Ce match aurait pu marquer la fin d’une ère à Philly, il n’a grosso modo condamné “que” Ben Simmons. Toutes les fautes ont été portées sur l’Australien, coupable d’un abandon sous le panier alors qu’il aurait pu monter au cercle (et a finalement préféré ressortir le ballon). La rencontre a été serrée, haletante, et comme pour tous les Game 7, les conséquences de son résultat n’ont pas été discrètes. Ben Simmons n’est jamais redevenu le All-Star qu’il était. Ce soir sera probablement le début et la fin de beaucoup de choses.

Clippers – Mavericks 2021, quand le Slovène a bien failli

Le premier pas vers le Game 7 de la saison passée entre Mavericks et Suns. Celui contre les Clippers, Luka Doncic et ses coéquipiers l’ont perdu, 126 à 111 et sans trop laisser de place au suspense. Le Slovène a posé 46 points mais était bien trop esseulé pour espérer quoique ce soit. Il lui manquait un All-Star bien référencé à ses côtés, du genre… mmmmh… Kyrie Irving ? Ouai, ça aurait été pas mal du tout, Kyrie Irving.