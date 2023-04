Les différents Game 7 des Warriors au cours de la dynastie Stephen Curry

Ce soir, les Warriors de Golden State ont rendez-vous avec leur histoire, encore une fois. Ce dimanche à 21h30 la dynastie de Stephen Curry et ses potes vont disputer un cinquième Game 7 décisif face aux Kings de Sacramento après en avoir déjà disputé 4 entre 2014 et 2018. Petit tour en DeLorean pour se rappeler de ce qu’il s’est passé à chaque fois.

Premier tour, 2014 VS Los Angeles Clippers

Pour redonner le contexte, les Clippers sont toujours en mode Lob City avec Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan, et la franchise appartient alors à Donald Sterling, ex proprio polémique, dans la tourmente alors qu’il venait juste de se rendre coupable de propos racistes à l’encontre de son ex épouse V. Stiviano. Les joueurs, quant à eux, ont tout fait pour rester soudés malgré la tempête extra-sportive, et avec les Warriors, ils n’ont pas arrêté de se rendre coup pour coup. Mais ce sont bien les angelinos qui ont eu le dernier mot, comme quoi Doc Rivers est aussi capable d’assurer dans les moments chauds, ses gars l’ont fait avec brio en résistant aux 33 points de Stephen Curry qui fête cette année sa première sélection au All-Star Game. Chris Paul s’est mué en véritable chef d’orchestre en alternant entre paniers clutchs et expédition des deux marsupiaux sur orbite. JJ Redick finira le taf aux lancers et enverra sa troupe en demi-finales de conférence, mais c’est comme si l’essentiel était ailleurs pour les Clippers après ce séisme causé par leur président de l’époque. Cette élimination a peut-être été salvatrice pour les Warriors, qui sont devenus champions NBA la saison suivante, pour la première fois de l’ère Curry.

Finales de conférence, 2016 VS Oklahoma City Thunder

Les Warriors viennent de signer la meilleure saison régulière de l’histoire avec 73 victoires pour 9 défaites, et ont débuté la saison par un 24-0, mais c’est évidemment en Playoffs qu’ils sont le plus attendus. Cela a bien failli dégénérer pour les champions en titre qui ont été menés 3-1 par le Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook, mais on est sur l’un des plus grands retournements de situation de ces dernières années. Golden State réussit l’exploit de revenir à 3-3 dans la série pour revenir dans une Oracle Arena chauffée à blanc pour l’occasion. Le match est plutôt serré, mais connaissez-vous le fameux troisième quart-temps des Warriors, celui lors duquel ils se transforment en Avengers et détruisent tout sur leur passage ? C’est précisément dans ce quart-temps que les Dubs vont coller un 29-12 aux gars d’OKC, dans le sillage de Splash Brothers incandescents qui ont fait cramer les filets façon NBA Jam. De la défense et de l’adresse aux tirs, tel est le cocktail explosif qui a permis à Golden State de se hisser à ses deuxièmes Finales NBA consécutives, pour retrouver les Cavs, comme en 2015. Mais accrochez-vous, ce n’est même pas fini pour cette année.

Finales NBA, 2016 VS Cleveland Cavaliers

Lors de ces Finales NBA, Golden State mène 3-1 contre Cleveland et semble dominer la série. Mais voilà que lors du Game 4, Draymond Green et LeBron James se chauffent. Fatiguée par ses frasques incessantes pendant ces Playoffs, la NBA suspend le molosse des Warriors pour le Game 5 et laisse à Kyrie et LeBron tout le loisir de scorer 41 points chacun. Sans sa pierre angulaire, GS laisse Cleveland revenir à 3-2 et doit donc retourner dans l’Ohio pour tenter de remporter son titre. Nouvelle défaite pour la bande à Steve Kerr, qui va certes jouer le Game 7 à la maison, mais à ce moment là de la série, le momentum est clairement pour LeBron et ses potes. Et là, bien trop de moments inoubliables à vous raconter, vous qui découvrez potentiellement ce sport. La passe dans le dos foirée de Stephen Curry qui atterrit au premier rang, ce contre stratosphérique de LeBron James qui, après le sprint le plus important de sa vie, explose le cuir contre la planche sur cette tentative de lay-up d’Andre Iguodala à moins de deux minutes de la fin, alors que le score est de 89 partout. Moins d’une minute plus tard, Kyrie Irving sort la brouette face à Stephen Curry et fait basculer ce match sur un step-back à 3 points, la clim est installée à Oakland, tout le monde respire avec une paille. Plus aucun panier ne sera inscrit dans le jeu et LeBron James finira le taf en inscrivant un lancer-franc sur deux après une faute de Draymond Green. Score final, 93-89. LeBron James tient sa promesse, ramène le premier titre de l’histoire des Cavaliers après un scénario improbable et s’effondre en larmes. Les Warriors, quant à eux, ont littéralement choke et sont la première équipe à gâcher une avance de 3-1 en Finales NBA. Toutefois, ces Playoffs ont également été un tournant pour la dynastie Warriors, puisque quelques temps plus tard, Kevin Durant décide de quitter Oklahoma City pour signer en tant qu’agent-libre chez les Warriors, et fait d’eux l’équipe la plus détestée de la NBA.

Finales de conférence, 2018 VS Houston Rockets

Depuis l’arrivée de KD dans leurs rangs, les Warriors ont une cible dans le dos, tout le monde veut les voir tomber, et les Rockets de Mike D’Antoni ne sont pas passés loin d’être ces gens. Ils ont mené 3-2 en finales de conférence face à l’ogre d’Oakland, mais étaient malheureusement privés de Chris Paul… Les Warriors sont parvenus à revenir à 3-3 dans la série, mais le Game 7 se déroule à Houston, étant donné que les Rockets sont leaders à l’Ouest. Les Fusées étaient très bien parties, jusqu’à ce gigantesque trou d’air entre le deuxième et le quatrième quart-temps. Les hommes de Mike D’Antoni vont complètement dévisser et les portes du Toyota Center vont s’ouvrir et créer de grands courants d’air. Houston va rater 27 (vingt sept) tirs à 3 points consécutifs. Ceci n’est absolument pas une faute de frappe. 10 loupés pour James Harden, 7 pour Eric Gordon, 6 pour Trevor Ariza, 2 pour PJ Tucker, 1 pour Gerald Green et 1 pour Joe Johnson. Vous pouvez vérifier, le compte est bon et de nouveaux immeubles ont été construits dans le Texas. Le coach veut que son équipe vive ou meure par le tir à 3 points, et ce jour là, elle a tué ses propres chances d’accéder aux Finales NBA. Le score était de 30 à 42 à 6 minutes 13 de la fin du deuxième quart-temps pour les texans lors du premier loupé, il était de 89 à 76 pour les… californiens à 7 minutes de la fin du… quatrième quart-temps lors de la dernière briquasse. Le fameux troisième quart-temps des Warriors et leur défense de fer n’a pas aidé, mais on est là sur un craquage all-time. Golden State finira par l’emporter, et filera vers son second titre consécutif sous la houlette de Kevin Durant, futur MVP des Finales pour la deuxième fois de sa carrière.

Tout n’a pas toujours été rose pour les Warriors lors des Game 7 qu’ils ont disputés, mais face aux Kings, ils espèreront bien écrire une nouvelle page de leur histoire en terrain hostile. Le Golden1Center sera chauffé à blanc, et nul doute qu’ils voudront plutôt reproduire les résultats face aux Thunder et Rockets plutôt que ceux face aux Clippers et Cavaliers.