Chris Finch opéré du genou et incertain pour le Game 1 à Denver ?

Touché au genou lors d’un contact en fin de match avec Mike Conley, Chris Finch va devoir se faire opérer selon les infos d’ESPN. Si le coach n’est pas capable de s’asseoir sur le banc des Wolves pour le Game 1 face aux Nuggets, son assistant Micah Nori prendrait alors sa place.

La blessure d’un coach en plein match était déjà un fait rare mais la suite n’est pas moins originale. Opéré du genou, Chris Finch va rejoindre l’injury report des Wolves pour le Game 1 à Denver. Selon ESPN, le coach va devoir porter une attelle pour immobiliser sa jambe et il n’est pas encore certain qu’il puisse s’asseoir sur le banc des Wolves pour cette première confrontation avec les Nuggets.

ESPN Sources with @RamonaShelburne: Timberwolves coach Chris Finch will undergo surgery to repair a right Patellar tendon on Wednesday and it remains unclear whether he’ll be able to open conference semifinal series vs. Nuggets on the bench: https://t.co/iKsGwg3QR9

En son absence c’est Micah Nori, premier assistant, qui serait en charge de guider les Wolves. Enfin, pas totalement puisque Chris Finch coacherait son équipe depuis les vestiaires, en relayant ses instructions à son staff. Ne pas pouvoir compter pleinement sur la présence de Finch en bord de terrain serait un coup dur pour les Wolves. Cette saison, le tacticien a fini dans les finalistes pour le titre de Coach de l’année.

