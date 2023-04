On ne va pas se le cacher… Ce Lakers – Wolves à 4h00 sent la poudre. Entre la dernière journée de saison régulière légendaire de Minnesota et la fin de saison fantastique des Lakers, cet affrontement jouit d’une hype démentielle, à raison. Sortez vos revolvers c’est l’heure de la preview !

LOS ANGELES LAKERS – MINNESOTA TIMBERWOLES : 4H00 (diffusé sur BeinSport 2)

Dans tout bon Western il faut déjà un décor. Quoi de mieux en NBA que le Staples Center pour accueillir un duel décisif. Ensuite, il faut des acteurs de choix. À l’affiche ce soir dans le rôle du sheriff : LeBron James, maître incontesté des lieux, il défendra son territoire aux côtés d’Anthony Davis, son lieutenant silencieux mais pas moins létal. L’objectif : rejoindre Memphis au premier tour des Playoffs.

Le scénario : une bande de jeunes dégénérés emmenée par un géant prénommé Karl-Anthony Towns veut faire un hold-up à Los Angeles. Ils se font appelés : les loups du Minnesota…

Malheureusement pour eux, lors de leur dernier coup, ils y ont laissé des plumes. Leur nouvelle recrue Rudy Gobert a failli faire capoter la mission Play-in en assénant un violent coup à son coéquipier Kyle Anderson et le sergent MacDaniels s’est trompé d’adversaire en fracassant un mur. Le chef de meute KAT a rattrapé le coup avec trois bombes du parking pour remettre les choses dans l’ordre. Les deux ahuris sont, par contre, d’ores et déjà out pour le duel de ce soir. Minnesota pourra en revanche bien compter sur Anthony Edwards et Kyle Anderson qui seront indispensables dans le plan du braquage.

Ces jeunes loups ont de la ressource. Malgré une saison décevante leur bilan de 42-40 n’est pas catastrophique en soit. Il est moyen certes mais suffisant pour avoir deux balles dans le chargeur pour rallier les Playoffs. En cas d’accroc ce soir en Californie, une deuxième opportunité se présentera face au vainqueur du match entre les Pelicans et le Thunder. L’épisode ultra divertissant de la dernière journée de saison régulière aura-t-il eu la faculté de resserrer les liens du groupe ? Réponse cette nuit.

Toujours est-il qu’à Los Angeles, LeBron et sa bande ont du bien se marrer en regardant les images de la dernière sortie des Wolves. Sur un nuage depuis le All-Star Game, les Purple&Gold entame la postseason gonflés à bloc. Pourtant totalement à la ramasse avec une 13ème place au milieu du mois de novembre, les Angelinos ont depuis remis la marche avant et avec de la Nitro. 9 victoires sur leurs 11 derniers matchs de saison régulière et voilà qu’ils terminent à une (presque inespérée) septième place de l’Ouest avec un bilan positif de 43-39.

Avec LeBron dans leurs rangs, les Lakers en play-in/Playoffs prennent une toute autre dimension. A tel point que certains les voient aller jusqu’en finale de conférence. On n’en est pas là, mais quand on voit le niveau collectif affiché par L.A lors de cette dernière partie de saison, le rêve est permis. Avec un Anthony Davis sur ses standards All-Star, un Austin Reaves potentiel facteur X et un roster densifié avec l’arrivée toute fraîche de Tristan Thompson et Shaq Harrison, la Lakers Nation a le droit d’y croire.

Les clés du match :

La cohésion du groupe des Wolves . Après l’épisode de la dernière journée de saison régulière, comment va se présenter Minnesota ? Electrochoc ou naufrage collectif ?

. Après l’épisode de la dernière journée de saison régulière, comment va se présenter Minnesota ? Electrochoc ou naufrage collectif ? LeBron et Anthony Davis. Ce seront leurs performances respectives qui décideront en grande partie de l’issue de ce match côté Lakers.

Sortez les santiags à frange et votre meilleur sombrero pour suivre cette affiche passionnante cette nuit à 4h00 !