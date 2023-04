Après la soirée véhémente des Wolves dimanche soir, les conséquences se font ressentir pour le play-in, notamment dans le secteur intérieur qui sera presque vide en l’absence de plusieurs éléments dont Rudy Gobert. Une mauvaise nouvelle quand l’adversaire du jour sont les Lakers d’Anthony Davis et LeBron James.

Qui sera aligné dans le frontcourt des Wolves cette nuit contre les Lakers ?

Après leur soirée UFC de dimanche, Minnesota et surtout le coach Chris Finch doivent revoir leur lineup pour le cinq majeur et notamment à l’intérieur. Car on rappelle que Rudy Gobert est suspendu un match pour sa patate sur Kyle Anderson, Jaden McDaniels s’est fracturé la main tout seul en frappant contre un mur, et Naz Reid s’est blessé au poignet en fin de régulière.

Rudy Gobert ne jouera pas face aux Lakers ce mardi, pour le match de Playin Tournament. La franchise vient de l’annoncer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2023

Tout ça dérègle forcément le cinq traditionnel des Loups. Aux côtés d’Anthony Edwards et Mike Conley à l’arrière, on peut supposer que Karl-Anthony Towns va devoir repasser pivot aux côtés de Taurean Prince et Kyle Anderson sur les ailes. Ce frontcourt sera sans doute poussé loin dans ses retranchements car sur le banc on retrouve les minots Luka Garza, Nathan Knight et Josh… Minnot, qui ne semblent pas être prêts pour un tel rendez-vous.

Lorsqu’on compare ça avec l’effectif des Lakers, on peut légitimement se demander comment les Wolves vont faire pour stopper Anthony Davis. AD a retrouvé la forme, et domine toutes les raquettes de la Ligue en tournant en 30/15 sans forcer. LeBron James sera également une grande menace surtout en l’absence de l’excellent défenseur McDaniels. Même à 38 ans, le King continue de perforer les raquettes de NBA. Ça va sûrement manquer de viande à l’intérieur pour contenir le duo infernal, surtout que l’épuisement physique va arriver très tôt par manque de remplaçants. Los Angeles, qui partait déjà favori de cette confrontation, prend ainsi encore plus le large.

Néanmoins, le côté positif dans tout ça, c’est que l’absence de Gobert permettra à Minnesota de retrouver une formule qui ressemble à celle utilisée la saison passée, où le basculement de KAT en cinq offrira plus de spacing à Anthony Edwards en attaque. On l’a vu face aux Pelicans dimanche, les Wolves ont réussi à s’arracher en deuxième mi-temps sans Rudy et McDaniels pour s’offrir la win, de quoi arriver avec un minimum de confiance à Los Angeles cette nuit.

Les Wolves vont devoir sortir le match de leur saison pour aller l’emporter à la Crypto Arena avec un secteur intérieur bien amoindri. Même si on a déjà vu les Lakers perdre des matchs improbables cette saison, l’impression que donne cette équipe depuis la Trade Deadline n’est plus du tout la même. Minnesota risque donc bien de devoir accueillir les Pelicans ou le Thunder vendredi prochain dans le match de la peur. Aux Loups de nous faire mentir.