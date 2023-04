Souffrant d’une fracture du poignet, Naz Reid en sait désormais plus sur sa convalescence à venir. L’intérieur va se faire opérer et il devrait manquer les six prochaines semaines. Les Wolves perdent un de leurs atouts dans le dernier virage. Aie…

Les Wolves n’ont pas juste perdu un match à Phoenix, ils ont aussi perdu Naz Reid. Blessé au poignet en tentant de dunker, l’intérieur va rejoindre l’infirmerie pour un moment. Les premiers retours parlaient d’une fracture et le diagnostic du toubib n’est pas très encourageant. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, toujours aussi bien renseigné, Reid manquera au moins six semaines.

Minnesota Timberwolves center Naz Reid will undergo surgery on his fractured left wrist and will be sidelined for six weeks, sources tell ESPN. Reid’s had his best NBA season — 11.5 points on 54 percent shooting and 4.9 rebounds. He’ll be a free agent this summer. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2023

C’est un vrai coup dur pour Minnesota, en plein dans la course aux Playoffs. Neuvièmes et pas encore assurés de jouer la postseason, les Wolves perdent là le back-up de Rudy Gobert et l’une des premières rotations de Chris Finch sur le banc. Cette saison, Naz Reid tournait à 11,5 points et 4,9 rebonds en 18 minutes. Sa blessure tombe au pire des moments alors qu’il était dans une forme éclatante, avec près de 20 points de moyenne sur les quatre derniers matchs.

À moins d’un gros run des Wolves en Playoffs, on ne devrait donc pas revoir Naz Reid avant la prochaine rentrée. La grosse question désormais : sous quel maillot ? Agent libre cet été et auteur d’une grosse saison, l’intérieur va pouvoir tester le marché et se faire plaisir. Déjà à la dernière trade deadline, une douzaine d’équipes avait tenté de négocier sans succès avec les Wolves. Payé moins de 2 millions de dollars cette saison, le natif du New Jersey peut s’attendre à une belle revalorisation salariale. Restera-t-il fidèle à Minny ou ira-t-il voir si l’herbe et les billets de banque sont plus verts ailleurs ? Lui seul à la réponse.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN