À l’approche des Playoffs, chaque blessure est guettée avec attention car pouvant avoir son lot de conséquences. On a déjà vu Julius Randle se faire mal à la cheville chez les Knicks, et cette fois-ci c’est Naz Reid qui s’est blessé gravement au poignet, à une grosse semaine de la postseason.

En NBA, les blessures sont fréquentes, mais s’il y a bien un moment où il ne faut pas se blesser c’est bien quand déboule le sprint final de la saison régulière. Le play-in tournament et les Playoffs approchent, les Rockets s’en foutent mais les franchises concernées souhaitent avoir 100% de leur effectif pour cette occasion.

Ce ne sera malheureusement pas le cas pour les Wolves qui ont donc perdu leur pivot back-up, Naz Reid, à cause d’une fracture du poignet. Aucune date ni même durée d’absence n’est indiquée par Shams Charania qui rapporte l’information. La franchise du Minnesota est bien ancrée dans la course au play-in avec deux matchs d’avance sur les Mavs, onzième mais, surtout, les Loups visent également le Top 6 et la qualif directe pour les Playoffs. Les Wolves venaient à peine de récupérer Karl-Anthony Towns qu’ils perdent déjà un autre intérieur, les rêves n’existent apparemment pas dans le Minnesota.

Minnesota Timberwolves center Naz Reid has suffered a broken wrist and will miss a significant period of time, sources tell me and @JonKrawczynski. Tough loss as Reid is in the midst of his best season, averaging 11.5 points and 4.9 rebounds. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2023

Cette fracture du poignet arrive au pire moment pour Naz Reid comme expliqué ci-dessus, mais surtout pour lui, d’un point de vue individuel, car elle casse son excellent rythme. En sa qualité de remplaçant de Rudy Gobert, Naz effectue la meilleure saison de sa carrière avec 11,5 points et quasiment 5 rebonds de moyenne à 54% au tir. Le genre d’absence qui peut faire la différence dans une série de Playoffs, surtout que Minnesota n’a pas vraiment de troisième pivot à placer pour le remplacer. Chris Finch va devoir se montrer inventif et forcément jouer un peu plus small-ball avec sa second unit ou alors donner bien plus de minutes à Rudy ou Towns en 5, ce qui semble le plus probable car on sait aussi qu’en Playoffs les rotations se resserrent.

Avec cette blessure, il faudra que la défense collective de la second unit des Wolves soit vraiment solide pour compenser cette perte assez lourde. Et en même temps ? Lâcher quelques petites prières pour que Naz Reid revienne le plus tôt possible…