Tout le monde connait Allen Iverson, joueur mythique des Sixers, Hall of Famer, MVP en 2001 avec son n°3 au plafond du Wells Fargo Center. Surnommé “The Answer”, Reebok a eu le bonne idée de créer sa chaussure “The Question” pour AI. Le résultat en est devenu culte.

Allen Iverson est l’un des meilleurs joueurs qui a foulé un terrain de NBA. Sa classe, son dribble, sa rapidité, tout faisait de lui un basketteur de haut niveau. Mais au-delà de l’aspect purement sportif, son style complétait le personnage. Les tresses, le bandeau et surtout les chaussures ont créé LE joueur à qui toute une génération voulait ressembler dans les années fin 90 – début 2000. Ses fameuses chaussures, les Reebok Question ont en effet marqué toute une époque dès la fin des nineties.

L’histoire de cette paire remonte aux années lycée d’Iverson. Il étudie à l’établissement Bethel en Virginie et il performe dans les formations de football américain et de basket. Il est la vedette de ces deux équipes et les emmènent chacune jusqu’au titre d’État. Durant cette période, son héros est Michael Jordan comme une grosse brouette d’adolescents américains… et il porte donc des Air Jordan sur les parquets, la base. Entre le lycée et l’université, il va connaitre des problèmes judiciaires. Il est accusé d’avoir frappé une femme avec une chaise et de violences dans son école. Il est condamné à 15 ans de prison dont 10 ferme. Lui clame son innocence avec images à l’appui… en vain. À ce moment-là, personne ne dit qu’il deviendra la star qu’on connait. Au bout de quatre mois de peine, il est relâché sur décision du gouverneur Douglas Wilder, faute de preuves.

Après cet épisode sombre de sa vie, il entre en NCAA. Il obtient une bourse grâce à son coach du lycée John Thompson et part à Georgetown jouer pour les Hoyas. À cette époque, Allen Iverson est déjà repéré pour son goût prononcé pour les sneakers. À tel point que savoir quelles chaussures il allait mettre pour ses matchs devenait presque la question du jour pour les fans les plus hardcores. D’autant plus que dans sa conférence, de futurs joueurs NBA s’y trouvaient comme Ray Allen, John Wallace ou Kerry Kittles, de quoi bien faire monter les audiences. En termes de shoes, on retrouve aux pieds d’AI des Nike ou des Jordan comme d’hab avec des modèles tels que la Nike Air Strong, la Nike Air Up High ou la Jordan 11 “Concords”.

Vient le moment où il est drafté en premier chez les Sixers en 1996 et c’est là qu’un autre de rêve d’enfant se réalise. En plus de jouer en NBA, il va avoir sa propre chaussure. Dès son arrivée, on le surnomme “The Answer” par rapport à son tatouage de bulldog avec écrit The Answer au dessus. C’est là que Reebok intervient en flairant le bon filon : un joueur au style particulier et reconnaissable, issu de la rue… et qui a de surcroit un surnom méga stylé. Le 1er novembre 1996, jour de l’opening night de la saison 1996-97, la marque sort la Reebok Question en référence au surnom du futur MVP. Grâce à cette anticipation, cela leur permis de signer Iverson en contrat, lui qui hésitait à partir chez Nike, son amour de toujours.

La rumeur veut que les 5 000 premières paires de la Reebok Question aient été fabriquées avec des bouts de daim rouge, avant qu’un bout bleu nacré ne le rejoignent sur le marché. L’approche simple des coloris a permis à la “Question” d’être facilement identifiable sur le terrain, même à l’époque où les télévisions n’étaient pas encore en HD. Reebok mise tout de même gros car leur “Réponse” avait un gros potentiel de futur star, mais n’était encore qu’un rookie qui n’avait jamais joué en NBA. L’histoire nous a déjà montré que même des hauts picks de draft peuvent s’effondrer en quelques temps. N’est-ce pas Sam Bowie ? Cependant, Reebok est sauvé car AI défonce tout dès sa première année. Il sera élu Rookie de l’année avec pas moins de 23 points, 7.5 passes et 2 interceptions de moyenne. Des stats de grand malade.

Durant cette même saison, Allen Iverson écrit déjà son histoire et par conséquent celle de sa chaussure car c’est avec ce soulier qu’il va réaliser “The Crossover”. Dans un match face aux Bulls de Jordan, son héros, son GOAT, il va crosser Jordan avec panache. Les Sixers perdent tout de même la rencontre contre le Chicago “72-10”, mais notre meneur a son highlight. Cela fait exploser les ventes de chaussures. Le succès a été tellement supérieur aux attentes de Reebok que la “Question” a été produite pendant quatre années supplémentaires dans d’innombrables coloris avant d’être finalement arrêtée en 2002.

Depuis, Allen Iverson est devenu une référence dans le monde de la sneaker. Entre 2002 et 2021, 18 autres modèles sont sortis. La “Question” a maintenant deux petites sœurs. C’est la paire “Answer” qui deviendra un peu la marque de fabrique d’Iverson, au moins au niveau marketing et commercial avec 14 modèles différents vendus. Mais le point de départ de tout ça reste bien la Reebok Question, qui, 27 ans plus tard, est devenue une incontournable de ce milieu.

Source texte : We Are Testers