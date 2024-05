Dans une ligue où la taille moyenne est de plus de 2m, où les centimètres et les kilos prévalent, il y a eu une année où un joueur aux dimensions proches de celles du commun des mortels s’est hissé au-dessus de tout le monde, et a réclamé le titre de Most Valuable Player de la saison régulière. En 2001, Allen Iverson, 1m82 pour 74 kg est devenu le MVP de la NBA, au nez et à la barbe de tous les titans de plus de 2m10 qui prétendaient eux aussi s’adjuger le trône de la ligue.

Faites donc le tour du top 5 du classement MVP de 2001, un élément risque de vous sauter aux yeux. On retrouve Kevin Garnett, 2m13, en cinquième. En quatrième, c’est Chris Webber et ses 2m11. Ensuite, Shaquille O’Neal, 2m18. Viennent ensuite les 2m13 de Tim Duncan. Et en première position, Allen Iverson, 182 cm, qui rend 36 cm au troisième du classement. Si vous mesurez 1m75, c’est comme si vous aviez affaire à quelqu’un de 1m39. Allen Iverson n’a jamais eu peur de la différence de centimètres qui le séparait de la plupart de ses pairs. Après tout, c’est bien lui qu’on appelait “The Answer”, celui qui aurait la réponse à tous les problèmes de la NBA.

Allen Iverson était spécial. Hantise de la direction de la ligue, l’ancien de Georgetown était trop influent dans son style et son attitude pour ne pas représenter un problème pour les bonhommes en costume qui dirigent la NBA. Dans sa cinquième saison, un an après être devenu un All-Star, Allen Iverson était le meilleur scoreur et intercepteur de la NBA, le premier joueur à réaliser cet accomplissement depuis Michael Jordan. Son année 2001, il la termine avec 31,1 points, 4,6 passes et 2,5 interceptions. Ses 76ers arrivent en haut de la Conférence Est, avec 56 victoires.

Le 15 mai 2001, en toute logique, c’est Allen Iverson qui devient bel et bien le MVP de la saison régulière de NBA. Le plus petit et le plus léger de l’histoire de la grande ligue avec 93 votes pour la première place sur 124 possibles. Et bien sûr, il récupérera son trophée de MVP sous grosse chaîne, bandeau dans les cheveux, t-shirt oversize et baggy. Histoire de bien crisper David Stern, qui devra imposer un dress code dans sa ligue pour éviter que tout cela ne parte trop loin.

“Ma réaction initiale, honnêtement c’était… ‘vous avez voté pour le meilleur basketteur du monde’. Tous les awards que j’ai obtenu dans ma vie, ce n’était rien par rapport à celui-là. C’est différent, parce qu’on a un statut d’athlète professionnel, et dans ma profession, je suis le meilleur du monde. Je me suis assis une minute, il fallait que je prenne du temps tout seul pour réfléchir à ce par quoi j’étais passé pour accomplir quelque chose comme ça. Ça m’a vraiment beaucoup ému. C’était une super sensation un hommage à toutes les personnes qui m’ont aidées à arriver ici. Ma famille, mes amis, tous les coéquipiers que j’ai eu, tous les entraineurs qui m’ont coaché, mes fans… tout le monde sauf moi, ayant contribué à ce que j’obtienne cet award. Dans ma tête je les ai remerciées et j’ai réalisé que je n’aurais pas pu accomplir quelque chose comme ça sans eux.” – Allen Iverson

Allen Iverson avait réussi à rendre son équipe vraiment compétitive, avait impliqué les siens dans l’attaque, choquant les spectateurs soir après soir avec son bagage technique Maravichien et sa mobilité de joueur de football américain. Il jouait chaque match comme si c’était le dernier, mettant son âme dans chaque dribble, chaque coup de rein, chaque sprint pour remonter le terrain. Monstre d’intensité et d’insolence, joueur spécial des baskets jusqu’au durag, il se pourrait bien qu’on ne revoit plus jamais un joueur de la trempe d’Allen Iverson.

23 ans après son sacre, le public n’a certainement pas oublié cette saison 2001 d’Allen Iverson. A.I. était de toute façon inoubliable. Un technicien hors-pair, un athlète All-Time. Le genre de profil qu’on aura de la chance de revoir ne serait-ce qu’une seule fois dans notre vie de spectateur NBA.

