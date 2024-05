Battus cette nuit à Denver lors du Game 5, les Wolves ont pas mal souffert de l’absence du meneur vétéran Mike Conley, touché au tendon d’Achille. Sera-t-il opérationnel pour la sixième manche de demain soir ?

Les Wolves n’ont plus le choix. S’ils veulent continuer à rêver cette saison, ils devront battre absolument Denver dans le Game 6 devant leur public. Reste à voir si Minnesota pourra compter sur Mike Conley ou non.

Si l’on en croit le coach des Loups Chris Finch, il y a de l’espoir concernant le meneur vétéran, touché au tendon d’Achille.

“On espère que Mike pourra jouer le Game 6. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a préféré être prudent avec lui ce soir, car on sent qu’il peut jouer jeudi.”

Faire l’impasse sur le Game 5 pour mieux rebondir au Game 6, c’est visiblement la stratégie des Wolves. Le principal intéressé a lui préféré ne pas s’exprimer sur sa disponibilité au prochain match.

This is where Mike Conley suffered the injury, per Chris Finch pic.twitter.com/eJ7O1ClivZ

— Jace frederick (@JaceFrederick) May 15, 2024

Autour de l’incertitude entourant Mike Conley, une chose est sûre : tout est plus compliqué quand le meneur de 36 ans est absent.

Si Nickeil Alexander-Walker a plutôt fait une bonne entrée dans le cinq majeur la nuit dernière, l’absence de Conley s’est assez clairement ressentie sur l’attaque des Wolves : 11 turnovers rien qu’en première mi-temps, c’est beaucoup trop et ça a permis aux Nuggets de sanctionner en transition, au lieu de se farcir la redoutable défense de Minnesota sur demi-terrain.

Mais pas de Mike Conley, ça veut aussi dire plus de responsabilités sur les épaules d’Anthony Edwards, qui a clairement été visé par la défense de Denver quand il avait la gonfle dans les mains. Pression haute sur lui, prise à deux, trap, Ant-Man a été forcé de lâcher la gonfle et n’a jamais vraiment trouvé son rythme : seulement 18 points à 5/15 au tir (9 passes pour 4 turnovers) pour Edwards dans le Game 5.

Kenny Smith dropping truth bombs on how important having Mike Conley is to Ant’s game: When he’s dribbling out front, all eyes on me, he’s Tupac. #Timberwolves pic.twitter.com/yDC8D1cTU3

— Nadine Babu (@NadineBabu) May 15, 2024

L’importance de Mike Conley, à travers son leadership, sa présence et son QI basket, se traduit à bien des niveaux. Paradoxalement, ça se voit surtout quand il ne joue pas. Les Wolves auront clairement besoin de Mike pour rester en vie jeudi soir.

Source texte : ESPN