Arrivé aux Wolves il y a un an, Mike Conley va poursuivre l’aventure dans le Minnesota. Le meneur vétéran a en effet prolongé chez les Loups et ne sera donc pas agent libre cet été.

21 millions de dollars sur 2 ans.

Voilà le nouveau contrat signé par Mike Conley si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. Nouveau contrat qui lie le meneur de 36 ans avec les Wolves jusqu’en 2026 minimum. Pour rappel, Conley était dans la dernière année de son contrat actuel.

OH ! Alors ça, ça c’est énorme pour les Wolves.

Pas de free agency pour Mike Conley, Minnesota le conserve encore 2 ans pour faire le push le plus loin possible avec lui.

Fondamental dans la réussite des loups. Et tu le surpayes pas. Bien joué ! https://t.co/OnyJoaYSpA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2024

Mike Conley et les Wolves, c’est une affaire qui roule alors autant prolonger le plaisir.

L’ancien meneur des Grizzlies est un membre très important de Minnesota aujourd’hui, lui qui apporte de la structure, du calme et de l’expérience à une attaque qui en a bien besoin. Conley n’enflamme pas les stats – 10,6 points et 6,4 passes de moyenne cette année – mais est toujours aussi précieux pour le collectif d’une équipe. Mike réalise d’ailleurs sa meilleure saison à 3-points (44,2% de réussite) et participe à l’exceptionnelle campagne défensive des Wolves (meilleure défense NBA).

Ayant participé à seulement une finale de conférence dans sa carrière (en 2013 avec Memphis), Mike Conley a aujourd’hui une vraie opportunité d’aller loin avec les Loups, premiers de la Conférence Ouest à l’heure de ces lignes (39 victoires – 16 défaites).

