Viré ce lundi par Brooklyn, Jacque Vaughn n’a pas survécu à la très mauvaise dynamique des Nets ces dernières semaines. Il n’a pas survécu non plus aux plaintes de certains de ces joueurs, dont la star Mikal Bridges.

Quelques heures après le renvoi de Jacque Vaughn par les Nets, l’insider Shams Charania de The Athletic nous a apporté quelques précisions sur les coulisses de ce licenciement.

Ce qu’on apprend ? Que plusieurs joueurs étaient frustrés par le système offensif mis en place par Vaughn, système initialement centré autour de… Ben Simmons.

“Plusieurs joueurs, dont Spencer Dinwiddie – aujourd’hui parti – et Mikal Bridges, ont donné de la voix en coulisses depuis plusieurs mois, concernant la manière dont ça jouait en attaque. Ils avaient l’impression que les systèmes n’étaient pas bien exécutés sous Jacque Vaughn, que ça manquait de structure. Avant la saison, Vaughn a dit qu’il voulait mettre en place une attaque avec beaucoup de liberté. Et l’équipe était assez soudée autour du fait qu’il fallait mettre en place une hiérarchie. Et puis au moment du camp d’entraînement, une grosse partie de l’attaque était construite sur Ben Simmons, mais il a souvent été indisponible cette saison.”

Construire une attaque autour d’un gars qui ne joue presque jamais depuis trois ans, fallait oser.

Si les Nets espéraient un retour en forme de Simmons, ancien All-Star et monstre de polyvalence dans son prime, ils ont assez vite déchanté (seulement 12 matchs joués cette saison pour lui) et ça a donc changé les plans des Nets. Mais de plan, Brooklyn n’a pas vraiment semblé en avoir ces dernières semaines, les Nets perdant 18 de leurs 24 derniers matchs.

Mikal Bridges was “pretty vocal behind the scenes” about Jacque Vaughn’s offensive scheme, per @ShamsCharania on @RunItBackFDTV.

Vaughn’s offense heading into the season was planned to be primarily built around Ben Simmons, who has only played in 12 games this season. pic.twitter.com/PgDi36dV7Y

— Evan Sidery (@esidery) February 19, 2024

Spencer Dinwiddie a plusieurs fois semble désengagé avant son départ aux Lakers à la trade deadline, tandis que Mikal Bridges imaginait sans doute une meilleure saison sur un plan purement individuel. L’ancien joueur des Suns tourne cette année à 21,7 points de moyenne, contre 26,1 l’an passé après son arrivée à Brooklyn où il tirait deux tentatives de plus par match ainsi que deux lancers-francs supplémentaires.

Entre mauvais résultats collectifs et frustration individuelle, le coach Jacque Vaughn pouvait difficilement survivre dans le vestiaire new-yorkais. Reste à voir désormais qui prendra le relais pour relancer une équipe qui manque cruellement de structure.

"Jacque Vaughn, fired by the Brooklyn Nets…The Nets have a lot of questions, who's going to be the interim, who's going to be the long term head coach."@ShamsCharania on the Nets firing Jacque Vaughn.

📺: https://t.co/qYBPWhYgh7 pic.twitter.com/ZTD9oGYAxe

— Run It Back (@RunItBackFDTV) February 19, 2024