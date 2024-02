Kevin Ollie pour succéder à Jacque Vaughn chez les Nets ?

Suite au licenciement de Jacque Vaughn ce lundi, on se demande forcément qui va lui succéder pour prendre les commandes des Nets sur le banc. Un premier nom est ressorti : Kevin Ollie.

Les Nets vont-ils se tourner vers une solution en interne pour prendre la suite de Jacque Vaughn ? C’est bien possible, en tout cas temporairement.

D’après Shams Charania de The Athletic, Kevin Ollie est favori pour être le prochain coach de Brooklyn. L’ancien joueur NBA est dans le staff des Nets depuis 2023 et discute actuellement avec les dirigeants de la franchise.

Kevin Ollie has emerged as the leader to be the Brooklyn Nets interim head coach and sides have begun discussions, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/Qs1icVcCka

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 19, 2024

Comme l’indique Shams, c’est pour un poste d’intérimaire, ce qui veut dire que les Nets pourraient chercher une autre solution sur le long terme. Néanmoins, on a déjà vu des coachs intérimaires devenir des coachs permanents, comme par exemple… Jacque Vaughn chez les Nets l’an passé.

Assistant de Vaughn depuis juin dernier, Kevin Ollie a déjà été head coach dans sa carrière, d’abord à l’université du Connecticut – où il a été champion NCAA en 2014 – puis au sein du programme Overtime Elite. Développer les jeunes joueurs, c’est un peu son truc à Kevin, et c’est ce qui pourrait convaincre les dirigeants des Nets au vu de la jeunesse de l’effectif new-yorkais.

Avant de passer coach en 2010, Kevin Ollie a évolué 13 ans en NBA et a porté le maillot de 12 franchises différentes (!), dont les Nets en 2000-01.

__________

Source texte : The Athletic

Ohhhhh tiens tiens Kevin Ollie… le nom a beaucoup circulé ces dernières années, très respecté sur le circuit des entraîneurs, entre son sérieux en tant que joueur NBA et ses années en NCAA.

À suivre, mais Ollie c’est un bon test. https://t.co/c7SGzHryjy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2024