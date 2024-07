JO Paris 2024 : le programme du live du jour sur TrashTalk (27 juillet)

Incroyable mais vrai, TrashTalk s’est lancé un grand défi pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 : six heures de commentaires, live, chaque jour, de 17h à 23h. Prouesse physique qui laissera peut-être des traces mais peu importe, ça n’arrivera qu’une fois donc on en profite et, plus important encore, on VOUS en fait profiter au max. Voici le programme de cette première journée, accrochez vos ceintures.

On commence très fort. Très très fort.

L’entrée en lice de nos Bleux à 17h15, puis un petit apéro plein de surprises, avant… du rugby à 7, et ouais mon pote, puis du… handball à 21h. C’est la France, c’est les Jeux, et à évènement exceptionnel dispositif exceptionnel ! Voici le programme, et à 17h la mif.

🚨 LIVE TRASHTALK : VOICI LE PROGRAMME DU JOUR !

Rendez-vous à 17H00 sur YouTube, pour une première soirée historique !

🏀 17h15 : France – Brésil

🍻 19h00 : Apéro (debrief du match + quiz)

🏉 19h45 : Finale du rugby à 7*

🏊‍♀️ 20h30 : Finale 400m nage libre*

🤾 21h00 :… pic.twitter.com/RpTvAuC2yc

