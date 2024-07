Vous l’avez tant voulu, vous l’avez même rêvé cette nuit alors la voici : la playlist Spotify de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 !

Elle est l’une des raisons de notre pure soirée d’hier.

Elle est ce grâce à qui on s’est ambiancé comme dans l’une de nos meilleures soirées entre potes.

Plus cool qu’un mariage, plus détente qu’un bal de conscrits, et à environ 1 milliard de budget près, la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 ressemblait hier à la soirée parfaite. On vous l’a raconté hier, on en a même fait des… notes, et ce que le peuple exige le peuple veut, alors ce matin c’est la playlist la plus attendue de l’été qui est sortie telle l’ami Ricoré !

Voici la playlist @spotifyfrance de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 hier soir 🎵 https://t.co/WbhPZDDsNf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024



De Daft Punk à Justice en passant par Véronique Sanson ou France Gall, de Johnny à Gala ou de Piaf à la Callas, les bangers musicaux à la française se sont succédés hier, accompagnés des stars présentes en physique le long de la Seine. Lady Gaga, Juliette Armanet et Sofiane Pamart, Philippe Katerine, Aya Nakamura, Céline Dion… on en a encore des frissons alors ouvre vite votre app et dégainez les premières notes de la playlist d’une vie, d’une compétition, des Jeux Olympiques de Paris 2024 !