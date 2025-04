Facilement battus par les Bulls ce dimanche soir, les Sixers ont mis un terme à une triste année. Les blessures des cadres ont flingué une saison qui sera vite oubliée du côté de Philly.

Les Sixers en quête d’un pick dans le Top 5 de la Draft NBA ? Bienvenue en 2015 ou plutôt en.. 2025 mais ça on l’attendait pas trop. Avec un Big 3 Joel Embiid – Paul George – Tyrese Maxey et un effectif solide autour, Philadelphie voulait jouer les yeux dans les yeux avec Boston et les favoris pour le titre.

Pas de bol, les bobos n’ont jamais cessé de frapper un effectif qui n’a jamais pu développer la moindre dynamique. Symbole de cette année pourrie : Joel Embiid, lequel n’a disputé que 19 matchs cette saison. Gêné constamment par son genou, il n’a jamais pu retrouver ses pleines capacités et il a dû finalement repasser sur le billard.

Saison galère aussi pour Paul George, dont le niveau a été loin de correspondre au chèque payé l’été dernier lors de sa signature. Lui aussi gêné par des blessures, PG13 a disputé plus de matchs que Jojo mais on a presque l’impression que ses podcasts ont plus fait parler que ses perfs sur le terrain. Pour un mec payé 50 millions la saison, c’est vraiment pas terrible..

Quelques éclaircies dans le ciel noir de Philly ? Jared McCain en est une. Sans sa terrible blessure, le rookie aurait eu de belles chances d’aller décrocher le ROY en fin de saison. Impossible non plus de ne pas parler de Guerschon Yabusele. Le Français, de retour en NBA, a parfaitement répondu aux attentes. Combativité au rebond, intelligence de jeu et efficacité au scoring. Les Sixers tenteront de le conserver cet été mais il faudra payer plus que les 2 millions de son contrat actuel. Quentin Grimes a aussi profité de la fin de saison en roue libre pour exploser au scoring. Un parfait timing avant d’aller tester le marché de la Free Agency cet été.

Pas de Playoffs donc pour les Sixers mais l’espoir d’ajouter un nouveau jeune talent via la Draft. Le tanking de fin de saison a permis d’obtenir l’un des 5 pires bilans de la Ligue (24 victoires – 58 défaites). De quoi avoir 64% de chance de piocher dans le Top 6 des prospects 2025. Dans le cas où le pick tomberait au 7ème rang à la Lottery, c’est le Thunder qui obtiendrait le pick… Il y a donc encore un peu de suspense dans la fin de saison des Sixers.