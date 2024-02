Le coach Jacque Vaughn viré par les Nets !

En ce lundi post All-Star Game, certains ne reprendront pas le travail. C’est le cas par exemple de Jacque Vaughn, qui vient de se faire virer par les Nets !

Encore un changement de coach à Brooklyn.

Un an et quatre mois après le licenciement de Steve Nash, c’est son remplaçant Jacque Vaughn qui prend la porte chez les Nets. La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN ce lundi après-midi.

The Brooklyn Nets dismissed coach Jacque Vaughn on Monday morning, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WjGyf1jONY

La nouvelle tombe alors que les Nets restaient sur une terrible dynamique avant le All-Star Weekend : 18 défaites en 24 matchs entre fin décembre à mi-février, avec une raclée de… 50 points face à Boston il y a quatre jours. Cela a porté leur bilan global à 21 succès pour 33 défaites alors qu’ils avaient réalisé un début de saison pas inintéressant sous Jacque Vaughn (bilan de 12-9 début décembre, 15-15 après 30 matchs).

En plus de ces mauvais résultats, on a vu une équipe de Brooklyn perdant progressivement son âme ces dernières semaines, avec un coach semblant perdre sa légitimité dans le vestiaire. On se rappelle notamment de l’épisode où Mikal Bridges n’avait pas vraiment accepté la décision de Vaughn de mettre toute l’équipe au repos face aux Bucks fin décembre.

JACQUE VAUGHN DEHORS !! pic.twitter.com/57FWPzJliH

C’est une fin assez brutale pour Jacque Vaughn, qui avait repris avec succès le poste de Steve Nash quand Kevin Durant et Kyrie Irving étaient encore aux Nets. Obtenant une prolongation de contrat en février 2023, il avait aidé Brooklyn à se placer dans le haut du tableau avant que le projet n’explose. Vaughn s’était ensuite bien adapté pour rendre sa jeune équipe compétitive, mais son message ne passait plus ces dernières semaines.

Reste à voir à présent qui va lui succéder sur le banc des Nets.

Source texte : ESPN

Je respecterai Jacque Vaughn pour une chose : il est arrivé dans un BORDEL historique à la tête des Nets.

Steve Nash viré au bout de 10 jours, Kyrie et KD qui demandent leur trade, 70% de l’effectif absent et toujours un bon bilan, tout ça avant 2 blockbuster trades.

Personne…

