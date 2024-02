De vendredi à dimanche se déroulait le NBA All-Star Weekend 2024, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a laissé les gens… dubitatifs. Un Rising Stars challenge insipide qui n’avait d’intéressant que la présence de Wemby, des concours éclipsés par le duel au shoot entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, et pour finir un All-Star Game où tout le monde s’en battait les reins. Voilà comment la twittosphère NBA a vu les choses.

# Tyrese Haliburton a essayé, mais cet ordre était très dur à respecter.

Make sure to tune in tonight to #StateFarmSaturday pic.twitter.com/oiy7HO158G

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) February 17, 2024

“Faites en sorte d’être là ce soir.”

# Donovan Mitchell a essayé de représenter Sam Merrill, en vain…

I have failed you 😢 @smerrill05

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 18, 2024

“Je n’ai pas réussi à te représenter Sam.”

# Jalen Brunson, quant à lui, fait encore plus dans l’auto-flagellation.

I’m a failure @spidadmitchell

— Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 18, 2024

“Je suis un échec.”

# Le concours de dunks a une nouvelle fois été une vaste farce, on comprend qu’Aaron Gordon n’y mette plus un pied.

Cmon judges 😂😂😂

— Lou Williams (@TeamLou23) February 18, 2024

“Soyons sérieux les juges.”

I’m a professional hater but I’m not hating when I say I could win the dunk contest with these scores but not sure the knees would allow it lmao

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 18, 2024

“Je suis un rageux professionnel mais je ne rage pas quand je dis que je pourrais gagner ce concours de dunks avec ces scores. Je ne suis juste pas sûr que mes genoux me le permettent.”

I guess Jacob needed to jump over the shot clock to get higher than a 46

— Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 18, 2024

“J’imagine que Jacob (Toppin) aurait dû sauter par dessus l’horloge des 24 secondes pour avoir mieux que 46.”

Someone check on my 12 year old brother he got robbed tonight @Jtoppin0 🥲

— Tyty Washington (@tytywashington3) February 18, 2024

“Surveillez mon petit frère de 12 ans qui s’est fait voler ce soir.”

I do wanna see JK in the dunk contest tho. So yall can see what I’m talkin about. Best athlete I EVER been around regardless of sport

— Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) February 18, 2024

“Je veux voir Jonathan Kuminga au concours de dunks. Vous pourrez voir de quoi je parle. C’est le plus grand athlète que j’ai vu tous sports confondus.”

I probably could’ve got second in this years dunk contest lol 😂

— Aaron Gordon (@Double0AG) February 18, 2024

“J’aurais probablement pu finir second au concours de dunks de cette année.”

I need to be a judge next year 🕺🏾 pic.twitter.com/0AwL105kTw

— Dwight Howard (@DwightHoward) February 18, 2024

“Il faut que je sois juge l’an prochain.”

The Dunk contest is like that Xgirl friend u keep going back to , thinking u can regain that spark u once had , at some point u just gotta let her go move on to something else 🙏🏾🤷🏾‍♂️

— Paul Pierce (@paulpierce34) February 18, 2024

“Le concours de dunks est comme cette ex copine vers laquelle tu continues de revenir, persuadé que tout peut redevenir comme avant. Mais quand on en est là il faut juste la laisser partir et aller vers autre chose.”

# Le mot de la fin pour Dwight Howard.

You know what would make all star weekend more exciting ? 1 on 1 tournament with the greats 🤔

— Dwight Howard (@DwightHoward) February 19, 2024