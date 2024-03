Bien conscient de l’énorme fiasco qu’a été le dernier All-Star Game, Adam Silver explore de nombreuses pistes pour faire bouger les choses, et faire de ce All-Star Weekend une célébration du basket plutôt qu’une longue pause qui ne présente plus tant d’intérêt que ça.

2020 n’aura été qu’une “éclaircie” sur les dix dernières années (au moins) de All-Star Games. Le commissionner de la NBA a tenté plusieurs choses pour redonner de l’intérêt à cette trêve, mais force est de constater que l’engouement n’est plus du tout le même chez les joueurs, qui viennent “en touriste” pendant ces quelques jours, il n’y a qu’à regarder la défense, toujours plus inexistante, ou encore ce saucisson envoyé par Luka Doncic de sa moitié de terrain avec 20 secondes sur l’horloge. Et ces événements ne sont qu’une liste non exhaustive pour prouver que cette année fut un échec cuisant. Oncle Fétide est bien conscient qu’il faut encore plus de changements, quitte à ce que ce soit radical et que ça aille plus loin que le retour au format Est/Ouest. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé sur le plateau de la CNN, en compagnie notamment de Charles Barkley, où il semble dire à demi-mots que le All-Star Game pourrait carrément… disparaître.

“We’re going to look at USA vs International. I just think maybe we’re past that point where we’re going to play a truly competitive game.”

– Adam Silver on the All-Star game

(h/t @BasketballOnX )

pic.twitter.com/qfW8xhiorg

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 23, 2024

“Aujourd’hui, les jeunes joueurs particulièrement voient ça comme une pause au milieu de la saison et une opportunité de s’amuser. Ils veulent du repos pendant une longue saison. On a environ 1300 matchs de saison régulière qui sont tous compétitifs, et ils voient le All-Star Game différemment. Il y a toujours cet aspect “show” mais ça a beaucoup changé depuis ton époque (NDLR : celle de Charles Barkley, présent sur le plateau et à qui le commissionner de la NBA s’adresse). Quand je vois la popularité du concours entre Steph (Curry) et Sabrina (Ionescu), je pense que l’on devrait faire plus de choses fun comme ça, et en faire une célébration du basket. On va regarder pour un match USA VS International. Peut-être que ça permettra d’avoir un vrai match compétitif, ça se fait déjà dans d’autres sports.” – Adam Silver

Effectivement, cela se fait déjà en Betclic Elite par exemple, où les joueurs Français affrontent les joueurs internationaux, et les joueurs sont déjà bien plus concernés, mais il faut également remettre en perspective le fait qu’ils jouent bien moins de matchs par saison. Pour en revenir à la NBA, de nombreux joueurs qui dominent la ligue aujourd’hui ne sont plus forcément américains, Nikola Jokic (Serbe), Giannis Antetokounmpo (Grec), Domantas Sabonis (Lituanien), Luka Doncic (Slovène) ou encore Shai Gilgeous-Alexander (Canadien) pour ne citer qu’eux, auraient leur place quasi assurée chaque année. Mais le manque de turnover serait assez criant même si un certain Victor Wembanyama devrait bientôt composter son billet chaque année (à partir de l’année prochaine normalement). Ce format laisserait également beaucoup d’américains sur le carreau, mais prouve que la NBA fait tout pour redonner de la saveur à cet événement.

Toutefois, on se heurterait au même problème des joueurs qui viennent se reposer et se marrer plutôt que de jouer les compétiteurs et risquer de se blesser pour la deuxième partie de saison. Mais Adam Silver compterait désormais s’appuyer sur des “événements” comme il y a eu entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, ce concours de shoots improvisé ayant probablement été le point culminant de ce All-Star Week-End.

Cette nouvelle formule laisserait plus de place à la créativité de la NBA, mais il faudrait avoir régulièrement de nouvelles idées pour ne pas l’épuiser. Un éternel recommencement, la vie quoi.

Source texte : CNN