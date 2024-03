Nemanja Bjelica prend sa retraite à 35 ans

A 35 ans, Nemanja Bjelica a annoncé ce samedi sur son compte Instagram qu’il prenait sa retraite à 35 ans, après une carrière passée entre la NBA et l’Europe.

“20 ans… Merci le basket”

C’est à travers ce message clair et concis, accompagné d’une vidéo retraçant sa carrière, que l’intérieur serbe a annoncé se retirer des parquets. Nemanja Bjelica a passé sept saisons en NBA entre 2015 et 2022, portant notamment, et dans cet ordre, le maillot des Timberwolves, des Kings, du Heat et des Warriors, avec qui il décroche une bague de champion NBA en 2022, avant de retrouver l’Europe et le Fenerbahçe, puis l’Etoile Rouge de Belgrade. Avant ça, le natif de Belgrade avait déjà joué pour l’Etoile Rouge, dans sa ville natale, puis au Fenerbahçe entre 2013 et 2015, avec qui il a remporté le championnat turc en 2014. Mais aussi le Caja Laboral et les Traiskirchen Lions, en Autriche, au tout début de sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Bjelica (@nemanjabjelica8)

Auteur de 7,6 points à 46,6% aux tirs dont 38,4% de loin, 4,6 rebonds et 1,8 passe en moyenne, Bjelica a rendu de fiers services en NBA grâce à son shoot et son gabarit idéal pour jouer dans cette ligue toujours plus portée sur le shoot extérieur. En plus d’une carrière bien remplie, au pays de l’Oncle Sam comme sur le Vieux Continent, Nemanja Bjelica a également toujours défendu fièrement les couleurs de la Serbie avec laquelle il a notamment été médaillé d’argent à l’Euro 2009 et à la Coupe du Monde 2014.

Avec plus de 33 millions de dollars engrangés rien que durant sa carrière NBA. Bjelica a de quoi profiter et a donc décidé de mettre un terme à sa carrière, à 35 ans. Bonne retraite Nemanja, et la bise à Arron Afflalo.