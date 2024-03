Six matchs ce soir, du Français de bonne heure et un double main event à 0h, encore un beau dimanche à NBA Land !

Le programme de la nuit :

20h : Pistons – Pelicans

20h30 : Clippers – Sixers

23h : Heat – Cavs

0h : Bucks – Thunder

0h : Wolves – Warriors

3h : Lakers – Pacers

Le match à ne pas rater : Bucks – Thunder

Les champions NBA 2021 défient les champions NBA 2026. Plus sérieusement ? Un choc énorme entre le deuxième de l’Est et le leader de l’Ouest, avec trois hommes capables d’en coller 40 en marchant, et quelques autres dont le talent n’est plus à faire. Giannis Antetokounmpo vs Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander vs Damian Lillard, le tout arbitré par Jalen Williams et Bobby Portis ? Vivement les douze coups de minuit !

Mais aussi …

Les Pelicans ont besoin de gagner, ça devrait aller à Detroit

Les Clippers ont besoin de gagner, mais les Sixers en ont besoin aussi. Attention à l’état du foie de James Harden et aux pourcentages dominicaux de Paul George.

Miami et Cleveland sont en galère et le perdant le sera encore plus demain.

Les Wolves veulent se rapprocher du sommet de l’Ouest et les Warriors décoller de cette moche moche dixième place. Gros match à Minny !

LeBron James pour finir la nuit, toujours sympa de se terminer au champagne.

Les Français de la nuit

Evan Fournier face aux Pelicans

Nicolas Batum contre ses anciens teammates des Clippers

Ousmane Dieng et Olivier Sarr en fond de rotation avec le Thunder à Milwaukee ?

Rudy Gobert face aux Warriors, attention aux fourchettes et aux olives de Draymond Green.

Et en G League ?