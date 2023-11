C’est le week-end et comme souvent le week-end, les matchs débutent (un peu) plus tôt que d’habitude. Cela commence dès 23h ce samedi avec un Thunder – Sixers bien sympathique, et d’autres affiches qui valent la peine de rester éveillé.

Le programme de la nuit :

23h : Thunder – Sixers

0h : Nets – Heat

1h : Wizards – Hawks

1h30 : Cavaliers – Lakers

3h30 : Jazz – Pelicans

4h30 : Clippers – Mavericks

Le match à ne pas rater : Thunder – Sixers

Lisez bien cette phrase : en cas de victoire ce soir, le Oklahoma City Thunder prendra la tête de la Conférence Ouest. Sur une série de six victoires consécutives, OKC a en effet l’occasion de remporter un 12e succès cette saison et ainsi dépasser les Wolves qui sont tombés face aux Kings la nuit dernière.

Sur le chemin du Thunder ? Attention c’est du lourd. Les Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey, qui voudront retrouver le droit chemin après deux défaites de suite contre Cleveland et Minnesota. Cela promet un gros duel, surtout si Shai Gilgeous-Alexander et Embiid se livrent un duel calibre MVP. Et en plus le match commence dès 23h. C’est pas beau ça ?

Mais aussi…

Le Heat a laissé filer un succès tout fait face aux Knicks hier, vont-ils se venger sur les voisins de Brooklyn ?

Wizards – Hawks, le premier à 150 a gagné.

LeBron James revient à Cleveland, même s’il est officiellement incertain (mollet).

Zion Williamson et Brandon Ingram tournent à plein régime, on donne peu de chances au Jazz.

Luka Doncic retrouve les Clippers, nouveau massacre en vue ?

Les Français de la nuit

Moussa Diabaté quittera-t-il le banc face aux Mavericks ?

Verra-t-on Ousmane Dieng et/ou Olivier Sarr dans le match Thunder – Sixers ?

En tout cas on devrait voir Nicolas Batum (Sixers).

Bilal Coulibaly (genou) était forfait hier à Milwaukee, on espère le voir contre Atlanta.

Et en G League ?