Adama Bal invité à un workout avec les Golden State Warriors

Évoluant cette saison dans l’université de Santa Clara en NCAA, Adama Bal s’est entraîné ce jeudi avec les Golden State Warriors. À quelques semaines de la draft, le Français peut saisir une opportunité avec ce type de workouts.

Absent de la liste des invités pour la Draft Combine, les chances d’être sélectionné au premier tour de la Draft NBA 2024 sont très minces pour Adama Bal. Le Français peut toutefois toujours espérer taper dans l’œil d’une franchise en performant à un workout.

Ce jeudi, les Golden State Warriors ont invité un groupe de six joueurs à venir faire état de leurs talents. Le franchise californienne dispose du pick 52 du second tour, et n’a qu’une infime chance de drafter au premier tour (seulement si son choix termine dans le top 4 après la lottery).

Warriors will begin their pre-draft workouts on Thursday.

The six player group is headlined by Adama Bal of Santa Clara and Jared McCain of Duke.

Others working out:

Chibuzo Agbo, Boise St

Brooks Barnhizer, Northwestern

Dillon Jones, Weber St

Gabe McGlothan, Grand Canyon

— Jason Dumas (@JDumasReports) May 8, 2024

L’université de Santa Clara, dans la région de San Francisco, a vu des joueurs tels que Jalen Williams ou Brandin Podziemski rejoindre la ligue récemment. Adama Bal, dans sa troisième saison universitaire, a connu une très belle progression lors de son exercice 2023-24. Après deux années à chauffer le banc à Arizona, Bal a été titulaire à 30 reprises avec Santa Clara, pour une moyenne de 14,4 points à 35% à trois-points. L’arrière peut également se targuer d’un beau Game Winner en mois de janvier face à Gonzaga.

Drafté ? Pas drafté ? Rien n’est moins sur pour le moment, mais recevoir des petites invitations du style c’est toujours bon signe. J-48 avant le début du grand bal des espoirs, on oublie pas ses talons.