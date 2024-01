Si on parle beaucoup des exploits de Zaccharie Risacher, Alexander Sarr ou encore Tidjane Salaün, y’a d’autres pépites françaises qui s’illustrent en ce moment, notamment en NCAA avec Adama Bal. Le Frenchie évoluant à l’université de Santa Clara a planté un game-winner cette nuit contre Gonzaga !

10 secondes à jouer, le score indique 76-75 en faveur de Gonzaga, et Adama Bal reçoit le ballon pour une ultime possession. Il pénètre en partant main gauche, puis tente un tir avec la planche… et avec la faute.

“Baaaaaaaaaal, GOOD ! WITH THE FOUL !”

Le panier rentre, le public explose, Steve Nash applaudit au premier rang. Oui, le héros du soir se nomme Adama Bal. Auteur également de l’interception de la victoire sur la séquence suivante, le Français permet à Santa Clara de s’imposer contre Gonzaga (#23) pour la première fois depuis… 2011.

Après deux saisons à squatter le banc du côté d’Arizona, Adama Bal voit enfin la lumière.

Tournant à 16 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne cette saison sous ses nouvelles couleurs de Santa Clara (l’université où sont notamment passés Jalen Williams et Brandin Podziemski), Bal profite de grosses responsabilités – 31 minutes par soir – pour montrer son talent.

On rappelle que le Frenchie de 20 ans – originaire du Mans et champion d’Europe avec les U20 en 2023 – était considéré comme l’un des meilleurs prospects internationaux il y a encore deux ans, avant de disparaitre de la circulation chez les Arizona Wildcats. Son transfert à Santa Clara, une université moins prestigieuse, lui a permis de trouver du temps de jeu et de s’illustrer match après match. De quoi revenir sur les radars des scouts NBA. Certains le projettent au deuxième tour de la Draft 2024, voire même en deuxième partie de premier tour.

Un conseil : gardez un œil sur lui !