Énorme bombe tombée cet après-midi dans le microcosme de la NBA de demain. Une bombe potentielle, mais une bombe quand même. Les Français Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sont désormais projetés aux deux premières places de la prochaine Draft NBA !

A y regarder de plus près… c’est un vrai délire. La hype Victor Wembanyama a encore de beaux jours devant elle, et sur la vague de Wemby surfent donc un paquet de jeunes prospects français. Parmi eux trois futurs cracks, on l’espère : Tidjane Salaun, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

Le premier évolue à Cholet, le second à la JL Bourg et le dernier à Perth dans le très coté championnat australien.

Le premier est le frère de Janelle, le second est le fils de Stéphane et le frère d’Ainhoa, le dernier est le frère d’Olivier, c’est pas du basket FR c’est une vraie mafia, cœur avec les doigts.

L’info du jour ? Elle est donc énorme, même si elle est à prendre avec des pincettes puisque la Draft aura lieu dans six mois et qu’il peut encore se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis comme dirait Gégé du Balto, “les mocks drafts ça vaut c’que ça vaut.”

Wow !! Dernière mock réalisée par @DraftExpress sur ESPN pour la Draft 2024, et voici les 2 premières places :

1️⃣ Alexandre Sarr 🇫🇷

2️⃣ Zaccharie Risacher 🇫🇷

LA FRANCE MESSIEURS DAMES ! ❤️

https://t.co/9dTYuGRVFk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2024



Quoiqu’il en soit, on est donc sur cette tendance selon Jonathan Givony et Draft Express, petite PME assez référencée en matière de jeunes gens :

Alexandre Sarr (France) Zaccharie Risacher (France) Cody Williams Ja’Kobe Walter Nikola Topic (Serbie) Tidjane Salaun (France)

C’est incroyable. Incroyable.

À 6 mois de la Draft 2024, il y a 3 joueurs Français projetés dans le Top 10 par ESPN (@DraftExpress).

Alexandre Sarr

Zaccharie Risacher

Tidjane Salaun

TROIS FRANCAIS DANS LE TOP 10 !! ❤️🇫🇷🥰🏀https://t.co/9dTYuGRVFk pic.twitter.com/5hAYCRaHBN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2024

Trois Français dans le Top 6, déso Titi mais DEUX FRANÇAIS AUX DEUX PREMIERES PLACES, évidemment une grande première, même à ce moment très anticipé de la saison. La tendance qui veut que les freaks aient pignon sur rue en NBA va bien merci pour elle, et le profil d’Alex Sarr, espèce de mutant de 2m18 capable de tout (bien) faire, va dans ce sens, alors que niveau envergure le Zacch et le Tidjane ne sont pas tout mal non plus.

Bien évidemment, il s’agit de projections 6 mois avant une Draft, donc y’a RIEN de cimenté.

Quand la March Madness et le Final Four ont lieu, ça chamboule souvent l’ordre des jeunes talents.

Mais t’as peut-être un scénario avec 3 Français dans le Top 20 d’une Draft.

PARDON ?!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2024

A noter les chutes des prospects de la Team Ignite en G League (Almanza, Holland et Buzelis) qui payent les mauvais résultats de leur équipe (on n’en sait foutrement rien), mais ce qui nous intéresse ici c’est donc évidemment cette foire au Frenchie, cette hype qui accompagne nos jeunes joueurs en ce début d’année 2024 (la mock Draft complète est à retrouver juste ici). De quoi faire venir encore plus de monde à Ekinox ou la Meilleraie, car ces joyaux-là, en 2, en 6 ou même en 39, on ne les verra bientôt plus dans l’Ain ou dans les Mauges…

Source texte : Jonathan Givony – Draft express