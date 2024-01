65 matchs minimum pour remporter un award : qui est en danger ?

Depuis cette saison, il faut, pour les joueurs NBA, disputer 65 matchs pour avoir le droit de se voir attribuer un award en fin de saison. Cela concerne aussi bien le MVP que le DPOY ou les All-NBA Team, le ROY étant la seule exception à cette nouvelle règle. Voici une présentation des joueurs en “danger” ou même déjà hors-course pour les prix récompensant cette régulière 2023-24.

Pour se voir offrir un award en fin de saison, les joueurs NBA n’ont pas le droit de manquer plus de 17 rencontres. Jouer comme Michael Jordan en 1989, Shaquille O’Neal en 2001 ou Stephen Curry 2016 ne suffirait pas à Santi Aldama pour décrocher le trophée de meilleure progression de l’année ou une place dans la All-NBA Third Team s’il n’apparaissait que 64 fois sur la feuille de match des Grizzlies. On espère que vous avez pigez le concept.

Or, des gros noms sont en danger.

Sur les 32 matchs des Sixers cette saison, Joel Embiid en a déjà manqué 7. S’il venait à manquer encore une dizaine de matchs, il ne pourrait donc briguer un deuxième titre de MVP consécutif malgré la saison de mammouth qu’il est en train de pondre. Avec 9 matchs manqués chacun, Devin Booker, Donovan Mitchell ou encore Jimmy Butler pourraient eux ne pas prétendre à une place dans les All-NBA Team en cas de nouveaux bobos à répétition. Le graphique de HoopsHype informe également sur les cas Bam Adebayo (attention au DPOY), Lauri Markannen, Evan Mobley (DPOY) Kyrie Irving, Cam Thomas (MIP) ou encore Zach LaVine (pire joueur de la NBA cette saison).

Des joueurs majeurs sont même déjà hors-course pour cet exercice.

Du fait de sa suspension de 25 matchs, les ambitions de Ja Morant étaient déjà anéanties avant même qu’il n’ait pu poser un pied sur un parquet cette saison. Tyler Herro ou Anfernee Simons ne seront pas élus meilleure progression de l’année, Bradley Beal ne sera pas dans la course avec Zach LaVine pour le trophée cité plus haut et Kevin Knox ne sera pas MVP (oui on aime rire). Voici la liste de HoopsHype :

Les noms de Amen Thompson et Cam Whitmore apparaissent dans cette liste, mais les deux hommes pourront tout de même se battre pour le trophée de Rookie de l’année et pour les All-NBA Rookie Teams. Selon ESPN, cette règle n’est pas prise en compte pour ces récompenses et c’est la raison pour laquelle Victor Wembanyama peut se permettre de rater les back-to-backs lors des prochaines semaines.

