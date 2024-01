En difficulté depuis leur sacre au In-Season Tournament et durant les fêtes de fin d’année, les Lakers attaquent 2024 avec une série de matchs à domicile. Parfait pour se relancer ?

On pensait que le titre remporté avec la nouvelle NBA Cup allait donner des ailes aux Lakers pour le reste de la saison mais pour le moment c’est plutôt une douche froide qui a accueilli les Angelinos. Depuis qu’ils ont soulevé le trophée, les Lakers ont joué 11 matchs. Le bilan ? 3 victoires pour.. 8 défaites.

Outre un mauvais bilan durant les fêtes, les coéquipiers de LeBron James ont aussi cumulé les back-to-back et les kilomètres avec 8 matchs disputés à l’extérieur sur la même période. De quoi épuiser un peu plus des jambes qui semblaient déjà lourdes chez les Angelinos.

La bonne nouvelle de cette année 2024 c’est que les Lakers vont enfin rentrer à la maison. Entre le 3 et le 26 janvier, les Purple and Gold vont jouer tous leurs matchs à la maison hormis un déplacement à Utah le 14 janvier. Cela fait donc 12 matchs à disputer dont 11 sur leurs parquets si on compte le match “chez les Clippers” qui partagent le même terrain que leurs voisins.

De quoi souffler un peu pour les Lakers et surtout s’appuyer sur un point fort de l’équipe cette saison : sa solidité à domicile. Avec 11 victoires en 15 matchs à la Crypto.com Arena cette saison, la franchise hollywoodienne présente le 10ème meilleur bilan de la Ligue sur son parquet.

Les Lakers vont tester cette force face à des équipes de différents calibres. Mavs, Thunder et Heat feront office de gros tests pour les Angelinos, qui pourront aussi espérer enchainer quelques victoires face à des équipes moins dangereuses sur le papier comme Portland, Brooklyn, Toronto ou Chicago.

Bien sûr, jouer à domicile quand on a un bilan à la hauteur est un signe encourageant mais encore faut-il les gagner ces matchs et LeBron James appelle ainsi à ne pas se reposer sur cet avantage du terrain lors des trois prochaines semaines. Des propos rapportés par Spectrum Sports Net.

“We have to figure it out and get better for sure.” LeBron James speaks on the Lakers’ .500 record and credits the Pelicans for their play tonight. pic.twitter.com/47ieZx6jrq

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 1, 2024

“Cela peut être utile dans le sens où cela nous donne l’occasion de ne pas avoir à voyager autant. Mais cela peut aussi nuire au fait que l’on commence à se sentir à l’aise parce que l’on est à la maison. Nous devons donc comprendre que ce n’est pas parce que nous sommes à la maison que nous pouvons nous relacher. C’est sûr que c’est mieux de dormir dans son propre lit, mais à la fin de la journée, nous devons toujours aller sur le terrain et être compétitifs. Les équipes vont venir sur notre terrain pour faire la même chose qu’à l’extérieur”.

Source texte : Spectrum Sports Net