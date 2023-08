Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Los Angeles Lakers !

Quoiqu’il arrive, les Lakers restent l’une des équipes les plus suivies en NBA, et quand l’un des deux meilleurs joueurs de l’histoire y évolue les viewers explosent encore un peu plus. Un gros marché, une franchise au sein de laquelle il se passe toujours quelque chose, et cette saison ne devrait pas déroger à la règle puisqu’à leurs habituels leaders les Angelinos ont apposé quelques ajouts intéressants cet été. Gabe Vincent et à un degré moindre Jaxson Hayes, Taurean Prince ou Cam Reddish, autant de points d’interrogations de plus pour une saison que les fans de veulent voir nulle part ailleurs qu’au sommet de l’Ouest. On débriefe le calendar ?

# Plus long road-trip : six matchs entre le 27 janvier et le 5 février (Warriors, Rockets, Hawks, Celtics, Knicks et Hornets), et six autres entre le 26 mars et le 3 avril (Bucks, Grizzlies, Pacers, Nets, Raptors et Wizards)

# Plus longue session maison : six matchs entre le 29 février et le 6 mars, face aux Wizards, aux Nuggets, au Thunder, aux Kings, aux Bucks et aux Wolves

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 40, le deuxième plus gros total de la Ligue, ça fait quand même beaucoup de hype juste pour Rui Hachimura.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15

# Matchs à horaires français pour les Lakers : 4, les Lakers se font voler la vedette par les Clippers (11)

# Quelques affiches à retenir : notons pour commencer que dans le cadre du In-Season Tournament, les Lakers ont été reversés dans un groupe comprenant également les Suns, les Grizzlies, le Jazz et les Blazers les 10, 14, 17 et 20 novembre. A l’occasion de la NBA Rivals Week, LeBron et ses sauces joueront les Clippers le 23 janvier, les Bulls le 25 et les Warriors le 27. Niveau match-ups intéressantes on attendra évidemment les grosses rencontres face aux Warriors notamment (27 janvier, 22 février, 16 mars et 2 avril), le retour de Gabe Vincent à Miami le 6 novembre ou encore celui de Jaxson Hayes à NOLA le 31 décembre, à noter que l’un des deux n’aura probablement pas le droit à une immense ovation. LeBron James retrouvera Luka Doncic le 22 novembre, le 12 décembre et le 17 janvier, Anthony Davis croisera Giannis Antetokounmpo les 8 et 26 mars, alors qu’un certain Victor Wembanyama croisera le fer avec tout ce beau monde les 13 et 15 décembre dans le Texas et le 23 févvrier en Californie. Ah oui, et les Lakers tenteront de battre – enfin – les Nuggets dès l’opening night après avoir vu leurs adversaires récupérer leur bague de champion. Ça motive non ?

LAKERS SCHEDULE JUST DROPPED pic.twitter.com/1vMHaqH3pN

— LakeShowYo (@LakeShowYo) August 17, 2023