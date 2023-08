Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Memphis Grizzlies !

Après deux saisons assez incroyables, les Grizzlies ont un peu marqué le pas la saison dernière. En soi pas catastrophique hein, ça peut même paraitre très bon en surface (demi-finale de conf, Jaren Jackson Jr. ROY, deuxième de la saison régulière à l’Ouest, quatrième bilan de l’histoire de la franchise…), mais ce que l’on retiendra malheureusement ce sont les carences de l’équipe en Playoffs et les débordements extra-sportifs de la star Ja Morant. On se remet au boulot ? Il faudrait, car les Grizzlies ont beaucoup parlé et ils ont désormais une cible dans le dos.

# Plus long road-trip : quatre matchs entre le 23 et le 29 décembre (Hawks, Pels, Nuggets et Clippers), quatre du 18 au 24 janvier (Wolves, Bulls, Raptors et Heat) et quatre autres du 18 au 25 mars (Kings, Warriors, Spurs et Nuggets)

# Plus longue session maison : cinq matchs du 12 au 26 février (Pelicans, Rockets, Bucks, Clippers et Nets), avec la coupure du All-Star Weekend au milieu.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 19, ça a bien baissé mine de rien

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, comme tout le monde

# Matchs à horaires français pour les Grizzlies : 4 seulement, heureusement que Ja Morant donne de ses nouvelles régulièrement sur Instagram.

# Quelques affiches à retenir : impossible de débuter l’analyse d ece calendrier par autre chose que la date du retour potentiel de Ja Morant. Suspendu 25 matchs par la NBA, le meneur supersonique pourrait donc faire son comeback le 19 décembre à New Orleans, à moins que les Grizzlies attendent quatre jours de plus histoire de le faire débuter à la maison face aux Pacers. Plus globalement ? Memphis sera sur le pont lors de la NBA Rivals Week, à Miami le 24, contre Orlando le 26 et à Indiana le 27 janvier alors que dans le cadre du In-Season Tournament les joueurs de Taylor Jenkins affronteront les Blazers, le Jazz, les Lakers et les Suns les 3, 10, 14 et 24 novembre. Golden State sera en ville le 15 janvier pour le MLK Day, Dillon Brooks retrouvera ses anciennes pines-co les les 22 novembre et 13 décembre mais sera surtout de retour au FedEx Forum le 15 décembre et le 14 février pour tenir la chandelle à Ja Morant, alors que le très parfait Tyus Jones aura sans doute droit à ses applauses lors de son retour avec Washington le 12 mars 2024. Niveau larmiches on sera également servis le 4 février, lorsque Marcus Smart débarquera à Boston le coeur plein de beaux souvenirs et avec l’envie de lockdown les jay Brothers.

