Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des New Orleans Pelicans !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

Les Pelicans font partie des équipes les plus frustrantes de la Ligue. Pourquoi ? Car la jeunesse de Louisiane couplée à quelques mecs doués et expérimentés place les Pels parmi les équipes les plus talentueuses de toute la Ligue… mais ces derniers jonglent depuis quelques longs mois entre les absences plus ou moins justifiables, toi même tu sais de qui on parle. Au complet et en forme ? Les Pels font assurément partie du haut du panier… mais encore faudrait-il que ça arrive. Et si c’était pour cette saison ?…

# Plus long road-trip : cinq matchs du 7 au 15 janvier (Kings, Warriors, Nuggets et Mavs x2)

# Plus longue session maison : six matchs du 12 au 22 novembre (Mavs x2, Kings x2, Nuggets et Wolves) et six autres entre le 26 mars et le 5 avril (Thunder, Bucks, Celtics, Suns, Magic et Spurs)

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 12, et ce sera 32 la saison prochaine si Zion Williamson est en forme en 2024.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13

# Matchs à horaires français pour les Pelicans : 6, c’est dans la moyenne

# Quelques affiches à retenir : on est des petits coquins alors on a commencé par regarder quand est-ce que Jose Alvarado croiserait la route de Chris Paul… et ce sera dès le 30 octobre, à la maison. On espère également assister à un duel entre Zion Williamson et Victor Wembanyama les 1er et 17 décembre, le 2 février et/ou le 5 avril, alors que Zion Ingram et toute la clique retrouveront LeBron James et les Lakers le 31 décembre, le 9 février et le 14 avril pour le dernier soir de la régulière. A noter également que C.J. McCollum devra attendre les 10 février, 16 mars et 9 avril pour coller 30 pions à son ancienne équipe de Portland. Pour le In-Season Tournament NOLA jouera les Rockets, les Mavericks, les Nuggets et les Clippers, alors que lors de la NBA Rivals Week ils joueront le Jazz le 23, le Thunder le 26 et Milwaukee le 27 janvier. MLK Day à Dallas le 15 janvier, Burger King Day le moins souvent possible et on se retrouve en Playoffs ?

The NBA schedule is out, and it’s the craziest time ever, especially for @CJMcCollum

Almost like he needs to be in two places at once… 👀 #Pelicans | @SeatGeek pic.twitter.com/CTNF3O7RIN

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) August 17, 2023

Complete New Orleans Pelicans schedule for 2023-24: pic.twitter.com/KizsUiSa4I

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) August 17, 2023