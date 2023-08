Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Houston Rockets !

Les Rockets seront assurément l’une des équipes à suivre cette saison. Une moyenne d’âge à environ 12 ans et demi certes, mais du talent de la hype au mètre carré comme on n’en trouve peu dans la Ligue en 2023. Jalen Green, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Kevin Porter Jr., Cam Whitmore, Amen Thompson… il faut plus d’une main pour compter les prospects qui seront désormais coachés par Ime Udoka et si le bilan ne suit pas… ce ne sera pas une catastrophe loin de là, la franchise texane étant de manière très assumée en pleine reconstruction et ayant d’autres chats à fouetter que de gagner de smatchs dès cette année. On jette un coup d’œil au calendrier UNSS des Rockets ?

# Plus long road-trip : six matchs du 8 au 17 janvier (Heat, Bulls, Pistons, Celtics, Sixers et Knicks)

# Plus longue session maison : deux énormes séries de sept matchs à la maison. La première dès l’entame de la saison (Warriors, Hornets, Kings x2, Lakers, Pelicans et Nuggets du 29 octobre au 12 novembre), et l’autre pas bien plus tard (Pacers, Suns, Sixers, Pistons, Nets, Wolves et Bucks (du 26 décembre au 6 janvier)

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 4, on peut difficilement faire pire.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14

# Matchs à horaires français pour les Rockets : 5, soit autant d’occasions de constater que le meilleur joueur de cette équipe est turc.

# Quelques affiches à retenir : commençons par un sourire : Jeff Green recevra sa bague de champion le 29 novembre à o’ooccasion du déplacement des Rockets à Denver, juste avant de voir Alperen Sengun et Nikola Jokic rivaliser à base de no-look pass. Pour le retour de Fred VanVleet à Toronto ce sera le 9 février, et il pourrait y avoir pas mal d’émotion sur le visage du champion 2019… Pas le même genre d’émotions mais un peu de hype tout de même pour le retour de Dillon Brooks à Memphis le 15 décembre et celui de Coach Ime à Boston le 13 janvier. On surveillera également les duels devant son public de Jabari Smith Jr. avec les gosses de son âge, le 9 avril face à Paolo Banchero, le 25 février contre Chet Holmgren et les 11 décembre et 5 mars contre le grand Français des Spurs. Les Rockets joueront à Philadelphie le 15 janvier pour le MLK Day, ils affronteront les Pels, les Clippers, les Nuggets et les Mavs à l’occasion du In-Season Tournament les 10, 17, 24 et 28 novembre, et Portland, Charlotte et Brooklyn les 24, 26 et 27 janvier pour la NBA Rivals Week.

