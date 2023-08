Les premières dates du calendrier NBA commencent à tomber, et après les 5 matchs du Christmas Day ce sont les 2 rencontres de l’Opening Night qui ont été dévoilées.

Moment toujours très attendu par les fans de NBA, le reveal du calendrier est aussi l’occasion de savoir à quelle sauce… on va manger.

Ainsi, on connaît déjà la date officielle de la reprise des festivités, puisqu’il s’agira de la nuit du mardi 24 octobre.

Si vous êtes malins et nous connaissez depuis longtemps, vous comptez 30 jours en arrière et vous aurez une série assez stylée sur YouTube.

Ceci étant dit, Shams Charania de The Athletic nous a envoyé sa petite bombinette jeudi soir, avec un beau duo de matchs le soir de lancement de la saison !

JUST IN: Opening Night schedule for the 2023-24 NBA season Oct. 24 on TNT, sources tell @TheAthletic @Stadium:

– Los Angeles Lakers @ Denver Nuggets

– Phoenix Suns @ Golden State Warriors

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 10, 2023

Les frissons seront au rendez-vous pour voir Nikola Jokic et sa bande enfiler leur première bague devant leur public, sous les yeux d’un LeBron qui veut évidemment en rajouter une dans son casier. Nuggets et Lakers se sont affrontés lors des dernières finales de conférence, et si le score final fût sec (4-0), le niveau de jeu et de compétitivité sera au rendez-vous dès le 1er soir.

Ensuite, ce sera direction Golden State pour voir Klay Thompson agiter ses 4 doigts au nez et à la barbe de Devin Booker. Ce sera aussi l’occasion pour Kevin Durant de jouer face à son ancienne franchise, et à Bradley Beal et Chris Paul de montrer que leur nouveau maillot leur va très très bien.

Le rendez-vous est pris ? Notez-le bien, mardi 24 octobre au soir pour lancer une grande et belle saison NBA 2023-24 !