Giannis Antetokounmpo forfait pour la Coupe du Monde !

Après Nikola Jokic, c’est au tour de Giannis Antetokounmpo de déclarer qu’il sera absent lors de la prochaine Coupe du Monde de basket. Annoncé comme incertain depuis son opération du genou survenue début juillet, le joueur a indiqué via un communiqué qu’il n’était toujours pas en mesure de jouer à un haut niveau. Coup dur pour la sélection grecque !

Il fallait s’y attendre. Après plusieurs semaines de doute, c’est désormais un “non” qui a été formulé par Giannis Antetokounmpo. Attendu comme l’une des plus grandes stars lors de la Coupe du Monde 2023, il sera finalement absent. Le public d’Asie du Sud-Est n’aura pas le luxe de l’observer écraser ses adversaires. Une décision prise après une longue réflexion, puisque l’opération au genou du Greek Freak remonte au début du mois de juillet. Mauvais timing, il faut l’avouer, car la préparation de son équipe a commencé depuis un petit moment et qu’avec le repos nécessaire suite à l’intervention, ce serait presque dangereux de se lancer un tel défi.

Pas de Giannis au Mondial donc, c’est officiel.

Un peu de repos pour revenir à 100% en forme, avec une saison probablement dantesque à venir.

L’élimination face au Heat, 28 ans en plein prime, à un an des Jeux Olympiques, pas trop envie de le croiser s’il est fâché et à fond…

C’est d’ailleurs en invoquant ces raisons principalement physiques que Giannis a expliqué sa décision. Un corps pas encore totalement prêt, et énormément d’enjeux en NBA pour la saison prochaine. L’amour pour le maillot national n’est absolument pas éreinté par cette décision, car le Grec évoque déjà dans son communiqué les Jeux Olympiques 2024 et la volonté d’y représenter son pays. Ce n’est que partie remise !

“Tout le monde connaît mon amour pour l’équipe national et cela ne changera jamais. Depuis la fin de ma saison NBA, j’ai poussé mon corps jusqu’à ses limites, pour être le joueur que je dois être afin d’aider mon équipe à atteindre ses objectifs. Mais après des mois de travail et de multiples rendez-vous avec le staff médical, il est clair que je ne peux pas jouer au niveau requis pour participer à la Coupe du Monde. Ça n’a pas été un choix, mais ma seule option pour assurer que je revienne au niveau de basket que j’ai mis tant de temps à atteindre dans ma carrière. Je suis extrêmement déçu par cette situation mais cette décision a été prise avec le staff médical. Je vais désormais continuer à me surpasser pour être prêt la prochaine fois que mon nom sera appelé. Mon but personnel, et celui de notre équipe, est de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 et ce sera un honneur d’y représenter mon pays l’an prochain.” – Giannis Antetokounmpo

Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.

But after months of work and multiple… pic.twitter.com/1uhTlfNZVE

