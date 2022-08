À environ deux mois du début de la saison régulière 2022-23, on commence à avoir au compte-goutte les grandes affiches de la prochaine campagne en attendant la sortie officielle du programme complet dans quelques jours. Et alors qu’on attend la confirmation concernant un potentiel Mavericks – Lakers à Noël, l’affiche de la reprise est quant à elle déjà actée : rendez-vous le 18 octobre pour un Warriors – Lakers !

On savait évidemment que Golden State allait participer à la toute première soirée de la prochaine saison régulière, et on savait que la bande à Stephen Curry allait jouer au Chase Center. Comme le veut la tradition, le champion NBA ouvre le bal devant son public, avec la fameuse cérémonie de remise de bagues durant laquelle la nouvelle bannière de champion rejoint le sommet de la salle. Par contre, on se demandait quelle équipe se retrouverait en face pour cette reprise à San Francisco. Dallas pour un remake des Finales de Conférence Ouest ? Boston pour une potentielle revanche des Celtics après la défaite contre les Dubs lors des Finales NBA 2022 ? Non et non. D’après Shams Charania de The Athletic, ce sont donc les Lakers de LeBron James, Anthony Davis et compagnie qui vont tenter de jouer les trouble-fête. Les deux équipes californiennes vont se retrouver le 18 octobre 2022 – date à entourer en rouge tout de suite sur votre calendrier – pour une rencontre qui sent déjà très bon la hype. Pas besoin de vous faire un dessin, on a Stephen Curry et ses copains qui vont célébrer leur quatrième titre NBA devant la bande au King, qui aura elle à cœur de rebondir après le fiasco de la saison dernière. De quoi provoquer de grosses étincelles dès la rentrée du côté de la Baie.

Comme d’habitude, la NBA envoie du lourd pour l’Opening Night histoire de lancer la prochaine campagne de la meilleure des manières. Stephen Curry et les Warriors versus LeBron James et ses copains, c’est tout simplement l’un des plus gros classiques de ces dernières années, même si leur dernière confrontation en Playoffs remonte à 2018 si on exclut la rencontre du play-in tournament en 2021. Les détracteurs des Lakers diront qu’au vu de leur saison complètement claquée de l’an passé, ils ne méritent pas de participer au premier match de l’année mais on sait tous comment marche le gros business de la NBA. Avec LeBron, AD et Russell Westbrook, la mythique franchise de Los Angeles reste sur le devant de la scène et rien de mieux qu’un affrontement avec la franchise marquante de la dernière décennie – guidée par la superstar Curry – pour faire monter la sauce. D’ailleurs, pour rappel, l’Opening Night de la saison dernière comprenait déjà un Lakers – Warriors au programme. Après l’opposition entre les champions NBA de Milwaukee et les Brooklyn Nets, tous les yeux avaient basculé du côté de L.A pour voir la victoire des Dubs sur le parquet du Staples Center (depuis Crypto.com Arena) lors des grands débuts de Russell Westbrook sous ses nouvelles couleurs. À ce moment-là, on n’était pas nombreux à imaginer les Lakers rater les Playoffs quelques mois plus tard et annoncer les Warriors champions 2022. Quelles surprises nous réservera la campagne 2022-23 ?

Une affiche de l’Opening Night est connue, on attend désormais la suite du calendrier. De nouvelles annonces devraient tomber lors des prochains jours, notamment pour la soirée d’ouverture mais aussi et surtout pour le Christmas Day. On commence déjà à se frotter les mains par ici…

