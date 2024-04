Les Warriors s’imposent avec autorité contre les Lakers ! (120-134)

Au terme d’un match référence, les Warriors s’imposent grâce à une insolence rare à 3-points : 26/41, 63,4% ! Une réussite collective indécente, qui a mis en déroute des Lakers privés d’Anthony Davis cette nuit. Golden State signe un précieux succès, récupère le tie-breaker dans la confrontation directe et se rapproche à 0,5 match de la 9e place des Angelinos !

Les statistiques !

Une pluie de 3-points. Voilà ce que le public de la Crypto.com Arena a pu voir de ses yeux. Les Warriors ont mis le feu aux ficelles, avec une réussite complètement dingue du parking. Draymond Green à 5/5 de loin à la mi-temps, vous y croyez à ça ? Non ? Et bien sachez que c’est bel et bien arrivé. C’est vous dire ce que les Lakers ont subi. À la mi-temps, Golden State affiche 15/22 de loin !

Warriors just went 15-of-22 from 3 in the first half in LA, including…

Draymond Green: 5-5

Steph Curry: 3-3

Andrew Wiggins: 2-3

Klay Thompson: 3-6

Brandin Podziemski: 2-2

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 10, 2024

Les Purple and Gold se tiennent du mieux qu’ils peuvent dans le match, Austin Reaves envoie quelques pralines au large, mais ce n’est pas assez pour contrer la furia de San Francisco. LeBron James inscrit 33 points, 7 rebonds et 11 passes, une ligne plus qu’honorable mais malheureusement insuffisante. Forcément, avec une telle adresse extérieure, impossible de répondre. Côté Warriors, on note aussi le nombre de contres : 12, contre seulement 3 pour Los Angeles. Une statistique qui explique aussi l’écart de point, bien que la précision des nombreux snipers des Dubs ait fait la grande différence cette nuit.

26 THREES

Here’s every single one of ’em ☔️ pic.twitter.com/VzAsr9Pf67

— Golden State Warriors (@warriors) April 10, 2024

Klay Thompson termine avec 27 points à 10/16 au tir dont 5/10 à 3-points, Stephen Curry colle lui 23 points à 7/9 au tir dont 6/6 du parking. Draymond Green s’offre 15 points, 6 rebonds et 10 passes, à 5/7 au large. Un trio presque vintage, Splash Brothers vous connaissez. Dray a quand même refusé la qualification de “Splash Cousin” en fin de partie, après s’être marré un bon coup. Beaucoup de sourires sur le banc de Golden State, qui s’impose avec autorité dans un match référence qui doit guider les hommes de Steve Kerr jusqu’à dimanche.

Niveau classement, les Warriors reviennent à 0,5 match des Lakers et remportent la série 3-1 sur la saison. Tie-breaker assuré en cas d’égalité, ça risque d’être tendu jusqu’aux ultimes secondes dimanche soir, rien n’est moins sûr quant au classement final !

Le point classement après les matchs !