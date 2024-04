Un petit career-high au scoring pour bien finir la saison, ça peut pas faire de mal, si ? En tout cas c’est l’avis d’Anthony Edwards qui a décidé de marquer à tout va (51 points) pour valider le gros comeback des Wolves ce soir.

Mené de 21 points dans le second quart temps par les Wizards, Anthony Edwards s’est décidé à sortir les muscles pour écarter Washington et offrir la victoire à ses Wolves. La ligne de stats du soir ? 51 points à 17/29 aux tirs, 6/13 de loin, 11/11 aux lancers avec 6 rebonds et 7 passes décisives pour accompagner. Eh bin dis donc.

Sur la cassette, c’est du classique. Pull-up derrière l’arc, footwork de haut niveau en tête de raquette, on ne se fait pas prier pour taffer poste bas et on attaque fort le cercle quand il le faut. Une bonne copie ! Lorsqu’il prend ces tirs ouverts sans se poser de questions et qu’il montre toute sa palette offensive (et elle est bien variée pour un joueur de 22 ans), Anthony Edwards rentre dans la discussion directement quand il s’agit de nommer le meilleur slasher de la NBA. La défense des Wizards ne fait pas figure de bouclier magique à toute épreuve, mais n’empêche, les 51 points, et bien il faut quand même aller les mettre.

Dans une équipe de Minny qui doit une partie de son succès à Rudy Gobert, son pivot en route pour un quatrième titre de Défenseur de l’Année, sans oublier le Karl-Anthony Towns – dont le retour est imminent – qui fait du boulot, Anthony Edwards est tout de même le fer de lance principal de l’attaque des loups cette saison. Il faut dire que la distribution a bien progressé cette année. Et ce n’est pas tout le monde qui peut envoyer plus de 50 points dans un match NBA avant d’avoir 23 ans. Bravo Antho !